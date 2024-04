Crolla un albero nell’orto: anziana muore schiacciata

La Fiorana (Ferrara), 1 maggio 2024 – Un albero si spezza e le crolla addosso. L’impatto è terribile e senza scampo. È frutto di un destino cieco e spietato la tragedia che si è verificata ieri pomeriggio davanti a una casa di campagna de La Fiorana. Vittima, una donna di 80 anni del luogo, Franca Alberighi.

A nulla sono valsi i soccorsi del 118, per quanto tempestivi. L’impatto con quel maledetto tronco l’ha uccisa sul colpo.

L’allarme è scattato alle 17.20 di ieri da via Isonzo, una strada che si inoltra dritta come una fucilata nelle campagne del Mezzano. A quell’ora l’anziana si trovava nell’orto di casa per svolgere qualche lavoretto. Un pomeriggio come tanti, nella quiete dei campi che circondano la frazione argentana. In quel giardino c’è anche un vecchio albero, ormai secco e malandato. Ad un tratto, un rumore sordo. Per cause in corso di accertamento (non si esclude una folata di vento un po’ più sostenuta del normale), il tronco si spezza di netto all’altezza della base e rovina a terra.

Nel cadere, colpisce in pieno la malcapitata anziana che si trovava proprio sulla traiettoria della pianta, schiacciandola. Alcuni familiari presenti in casa, accortisi di quanto stava accadendo, escono e danno l’allarme. Sul posto arrivano immediatamente i soccorritori. In via Isonzo intervengono i vigili del fuoco, i carabinieri di Argenta e i sanitari del 118, con ambulanza ed elisoccorso.

Per prima cosa i vigili del fuoco devono liberare l’anziana dal peso del grosso tronco. Un lavoro lungo e non semplice, vista la complessa situazione che si trovano davanti. Una volta rimossa la pianta, entrano in azione gli operatori del 118, che però non possono fare nulla per salvarle la vita. I carabinieri si sono infine occupati di svolgere tutti gli accertamenti del caso, al fine di ricostruire i contorni dell’accaduto. Della tragedia è stata anche informata la procura.

I primi risultati parlano di una tragica fatalità, piombata sulla pensionata che, quel maledetto pomeriggio, si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. La notizia della morte della 80enne si è diffusa rapidamente in paese, suscitando cordoglio e dolore in quanti la conoscevano e stimavano.