Bambina di 8 anni di Gallo in condizioni critiche, lotta per la vita all'ospedale Maggiore di Bologna

È ancora molto grave la bambina di 8 anni di Gallo che, a causa di una patologia di cui già soffriva, nella notte tra venerdì e sabato è stata colta da un malore. Il padre la stava per portare all’ospedale di Cona quando, scesi in strada, la bimba ha iniziato a perdere conoscenza. Chiamati i soccorsi, il padre e poi i medici per mezz’ora hanno eseguito le manovre per la rianimazione cardiopolmonare. Al termine, la piccola è stata portata in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna. Ricoverata in Rianimazione, la bimba sta lottando per la vita. A Poggio Renatico, Gallo e Malalbergo (dove vive lo zio) tutti si sono stretti attorno alla famiglia, sperando che la bambina possa presto tornare a sorridere. La stessa famiglia, a metà marzo, aveva vissuto un altro momento difficile a causa di un incidente che ha coinvolto due cuginetti.