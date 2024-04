Disco-Bo 2024, torna la mostra dedicata al mercato musicale: dove e quando

Bologna, 29 aprile 2024 - Appuntamento da segnare in agenda per gli appassionati di musica, nella piazza coperta che porta il nome di uno dei più grandi della canzone italiana. La mostra Mercato del Disco vi aspetta a piazza Lucio Dalla, con un doppio appuntamento in programma nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 10 alle 19.

Disco-Bo 2024

Nello scenario di piazza Lucio Dalla torna, in occasione della nona edizione, Disco-Bo, la mostra Mercato del Disco di Bologna, un appuntamento imperdibile per gli appassionati della musica di qualità e della tradizione, in un'epoca dominata dagli smartphone e da una maggiore velocità di riproduzione.

Un viaggio nel tempo tra diverse epoche musicali, grazie alla ricca offerta di Lp e 45 giri. Un viaggio tra le bancarelle a caccia di vinili e memorabilia, con la speranza di trovare una rarità, un'edizione limitata o una colorazione particolare di un album già noto.

Sono attesi oltre 50 espositori con alcune delle migliori selezioni possibili di cd, vinili, cassette, merchandising, rarità e novità di vario tipo. Un'occasione imperdibile per i presenti, che possono scambiare Cd e Lp, confrontare le proprie idee e opinioni con esperti del settore, e arricchire la collezione.

L'appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 maggio, con orario continuato dalle 10 alle 19 e ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero telefonico 3922724361 o consultare il sito web dell’evento.