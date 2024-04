I vinili di Conte aprono il ’Summertime’

Virtuoso dei mixaggi, studioso e profondo conoscitore della scena del jazz afro americano, come del tropicalismo brasiliano e dell’universo delle colonne sonore del cinema di genere italiano, molto apprezzate all’estero, Nicola Conte è l’artista che domani aprirà la stagione della musica all’aperto negli spazi rigenerati di DumBO, il suggestivo ambiente post industriale di via Casarini, 19. Le sue selezioni di vinili, in buona parte rarità, faranno ballare il pubblico della prima giornata di Summertime, rassegna che andrà avanti sino al 3 novembre (con una pausa dal 22 luglio al 29 agosto) e saranno anche anche l’occasione per inaugurare il Barrio, un luogo pensato per un intrattenimento non solo notturno, ma rivolto anche alle famiglie, con attività per i più piccoli, laboratori e ristorazione. La musica sarà il cuore del cartellone, ospitando, dopo Conte, altri nomi rappresentativi del suono italiano d’avanguardia, sia quello dei protagonisti più recenti del nuovo pop, come Lucio Corsi, versione nazionale dell’ostentazione visiva ispirata al primo Davi Bowie del cosiddetto glam rock (16 maggio), sia quello storicizzato dei Casino Royale (stessa sera), che, mescolano con successo, dagli anni 80, reggae, ska e melodie nazionali. Sul versante della sperimentazione elettronica, strettamente legata all’idea della pista da ballo come luogo non solo della danza, ma anche della ricerca, sarà il festival ROBOT a portare a DumBO, musicisti che intrecciano attenzione per la tecnologia e piacere del ritmo, con la rassegna Gemini. La vetrina è prevista l’11 maggio con il bolognese Godblesscomputers e con Bonobo, mentre il 17 e 18 maggio ci sarà una vera festa della dance, con talenti italiani come Maria Chiara Argirò e autentiche figure di riferimento per quella che nei paesi anglosassoni viene definita club culture, la possibilità che la discoteca ha di generare linguaggi culturali originali. È il caso di Tony Humphries, del New Jersey, per la cui musica, una disco music affacciata sul futuro, è stato coniato il termine New Jersey Sound.

E, a proposito di storicizzazione, da non perdere, nell’ampia programmazione di Summertime è l’esibizione il 31 maggio dell’americano DJ Premier, che è stato una metà, insieme al rapper Guru, del duo di hip hop Gang Starr, che alla fine degli anni 80, ha riscritto la tradizione del funky e del soul con la sensibilità delle giovani generazioni. Da Nas a Jay-Z sino ai Black Eyed Peas, la sua tecnica di produzione ha attraversato gli ultimi decenni di musica urbana. Per il resto, da segnalare le attività di DumBOLand per i bambini, dalle conversazioni in inglese ai burattini allo skate, le collaborazioni con il Link e con lo Studio 54, le serate Metalesbo per sole donne, indipendentemente da identità di genere e Queendoom, party LGBTQIA+ aperto a tutte e tutti. Il programma completo è su www.dumbospace.it