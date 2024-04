Strabologna 2024: iscrizione, percorsi e novità

Bologna, 30 aprile 2024 – È sempre più Strabologna. Inizia il conto alla rovescia verso il taglio del nastro di partenza della 43esima edizione della corsa cittadina organizzata da Uisp Bologna e con Qn- Il Resto del Carlino come media partner, in programma nella mattinata di domenica 12 maggio.

Strabologna 2024: la mappa dei tre percorsi

Un ritorno pochi mesi dopo l’ultima edizione, in una cornice primaverile che abbraccerà la città. “La festa dello sport per tutti. Sarà una domenica in movimento, in compagnia e vivendo a pieno un impianto sportivo a cielo aperto come Bologna”, racconta Paola Paltretti, presidente Uisp Bologna Aps, ente programmatore dell’evento. Una kermesse sotto il segno del benessere che, continua, “per qualche ora libererà la città dalle auto e sarà a disposizione di chi vuole correre o camminare in modo non competitivo”, racconta Paltretti insieme a Nicola Fornasari, responsabile area comunicazione Uisp Bologna e del comitato organizzatore della StraBologna.

Sui numeri degli iscritti all’edizione 2024, la presidente di Uisp non si sbilancia “per scaramanzia, speriamo di replicare almeno i 22mila della scorsa edizione”. Parteciperà a questa “pietra miliare del calendario sportivo bolognese”, come afferma Mattia Santori, delegato comunale per i Grandi eventi sportivi, anche Roberta Licalzi, assessora comunale allo Sport. “Indosserò anche io la maglia blu dell'evento, devo solo decidere quanti chilometri percorrere, perché forse sarò insieme ad amici che non vedo da un po’ di tempo”.

L’assessora ha ricordato anche i motivi di questa festa: “Stare insieme, muoversi, correre, camminare, condividere momenti e stare bene a livello psicofisico. Un modo per vedere in modo diverso la città e un bel modo per stare in mezzo alle persone”, chiude.

Tre itinerari di tre lunghezze diverse: percorso mini (5 km), medio (7.5 km) e maxi (10 km). Com’è solito, si inizia tutti insieme lungo via Rizzoli (partenza ore 10.30), si svolterà a destra su via Indipendenza e poi, all’incrocio con via Irnerio si continuerà verso destra percorrendo quest’ultima fino in fondo, quindi fino alla piazza di porta San Donato dove si girerà lungo via Zamboni, a cui seguirà il tratto nella zona universitaria, in via Belle Arti e via Delle Moline. Il percorso vira poi sulla “Piccola Venezia”, cioè via Piella. Successivamente si ritorna indietro verso la zona universitaria percorrendo via Marsala, via Petroni e via Aldrovandi.

Qui i percorsi si dividono: il mini procede su via Guerrazzi fino a via Santo Stefano; il medio e il maxi invece proseguono su Strada Maggiore e via Fondazza, per poi ricongiungersi con il mini in via Santo Stefano verso il tratto di percorrenza in via Farini, transitando di fronte alla Galleria Cavour. Qui il percorso mini svolta in via dell’Archiginnasio e termina la sua corsa in piazza Maggiore. Proseguono dritto, invece, le altre due corse. Verso via Barberia fino a piazza Malpighi, qui all’incrocio il percorso medio giunge alla sua conclusione procedendo lungo via Ugo Bassi fino in piazza Maggiore, il maxi invece allunga verso piazza San Francesco e via del Pratello. La parte finale dei 10 km prevede il transito in via San Rocco, piazza Azzarita, via Calori e via del Rondone per poi entrare in parco XI Settembre, da cui poi esce dal cancello di Via Riva di Reno. Si percorrerà poi via Marconi, verso via Ugo Bassi, e anch’esso terminerà in piazza Maggiore.

L’arrivo sarà segnalato dall’arco Uisp, dove sarà posizionato il palco per le premiazioni, ma non dei vincitori singoli della non competitiva. Anzi, si premierà la partecipazione e, quindi, ‘a vincere’ saranno i gruppi e più numerosi, oltre agli istituti primari che hanno partecipato alla StraBologna Scuole – 17° Grand Prix Emil Banca. Il percorso sarà segnalato, così come le deviazioni del percorso medio e del percorso mini; sarà presente un punto ristoro in Strada Maggiore, all’angolo con via Fondazza e il ristoro finale in piazza Maggiore. Anche i nostri amici a 4 zampe potranno trovare conforto in punti ristoro dedicati a loro.

La novità del 2024 è l’iniziativa “Strataffio”, ovvero un blocco di coupon sconto valido in 11 locali della città. Verranno stampati 5mila blocchettini e dati a tutti coloro che verranno in piazza per correre.

Ci si potrà iscrivere fino all’ultimo minuto, sarà infatti presente uno stand dedicato alle iscrizioni, mentre coloro che hanno effettuato l’iscrizione online sul sito strabologna.it possono recuperare il proprio kit già in questi giorni presso la sede Uisp in via dell’Industria 20 oppure il weekend del 10, 11 e 12 maggio negli spazi dedicati in piazza. “Una festa in movimento per tutti quanti, in un bellissimo centro città”, chiude Paolo Bordon, direttore generale Ausl Bologna.