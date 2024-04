Strabologna 2024: orari e percorsi della kermesse

Bologna, 19 aprile 2024 - Una festa per tutta la città. Torna la Strabologna, la camminata cittadina giunta alla 43esima edizione, che si svolge ogni anno nelle vie del centro e che consiste in un pretesto per regalare ai cittadini bolognesi un grande momento di sport e divertimento. La partenza della corsa è in programma per le 10.30 di domenica 12 maggio da via Rizzoli. Per l'iscrizione, valida fino all'ultimo minuto, e ricevere qualsiasi tipo di informazione è possibile consultare il sito web. In alternativa, si può prenotare la propria partecipazione alla corsa anche tramite uno stand dedicato presente alla partenza. Coloro che hanno effettuato la prenotazione online possono recuperare il kit, composto da t-shirt e pettorale, già ora presso via dell'Industria 20, oppure il 10,11 e 12 maggio negli spazi appositi in piazza Maggiore.

Il percorso

Come di consueto, sono presenti tre percorsi differenti per itinerario e lunghezza:

percorso mini : 5 km;

: 5 km; percorso medio : 7,5 km;

: 7,5 km; percorso maxi: 10 km.

I tre tracciati condividono una buona parte delle strade interessate. La partenza in comune è in via Rizzoli, dalla quale i corridori svoltano subito a destra su via Indipendenza per percorrerla quasi fino in fondo. Giunti all'incrocio con via Irnerio, il passo successivo è percorrere quest'ultima fino alla piazza di Porta San Donato, dalla quale poi si entra in via Zamboni.

A seguito di un breve tratto da percorrere in via delle Belle Arti e via delle Moline, la tappa successiva dell'itinerario è via Piella. Successivamente, si torna in zona universitaria con il passaggio, nell'ordine, in via Marsala, via Petroni e via Aldrovandi.

In questo frangente i tracciati subiscono la prima vera modifica: i partecipanti al percorso mini procedono su via Guerrazzi fino a via Santo Stefano, mentre i corridori del percorso medio e maxi continuano su strada Maggiore e via Fondazza, per poi ricongiungersi con il mini in via Santo Stefano.

La corsa procede allora su via Farini, con annesso passaggio di fronte alla galleria Cavour, per poi cambiare nuovamente: il percorso mini continua in via dell'Archiginnasio prima dell'arrivo finale a piazza Maggiore, mentre il medio e il maxi proseguono su via Barberia fino a piazza Malpighi.

Il percorso medio, a questo punto, si avvia alla propria conclusione transitando lungo via Ugo Bassi fino a piazza Maggiore. La parte finale dei 10 km del percorso maxi, invece, procede in piazza San Francesco e via del Pratello, per poi continuare, nell’ordine, in via San Rocco, piazza Azzarita, via Calori, via del Rondone e parco XI Settembre, dal quale si esce attraverso il cancello su via Riva di Reno. I corridori si apprestano quindi a percorrere via Marconi e, dopo avere svoltato a sinistra su via Ugo Bassi, sono pronti a raggiungere l'arrivo finale di piazza Maggiore segnalato dall'arco Uisp.

In prossimità dell'arco di arrivo viene posizionato il palco, destinato alle premiazioni dei gruppi e dei teams più numerosi, otlre che degli istituti primari che hanno aderito alla StraBologna Scuole – 17° Grand Prix Emil Banca.

Il percorso della Strabologna è segnalato, così come le eventuali deviazioni dei tracciati medio e mini. Da sottolineare anche la presenza di un punto di ristoro posizionato in strada Maggiore all'angolo con via Fondazza, oltre che del ristoro finale all'arrivo in piazza Maggiore.