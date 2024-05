Diverdeinverde 2024, alla scoperta dei giardini più belli di Bologna: il programma completo

Bologna, 22 maggio 2024 – Il capoluogo emiliano si trasforma in un enorme giardino all’aperto grazie all’iniziativa ‘Diverdeinverde’, che torna per un’attesa decima edizione sabato 25 e domenica 26 maggio. La manifestazione offre ai cittadini e turisti presenti una visione insolita della città con l’apertura prevista di quasi una quarantina di giardini, per la maggior parte privati e concentrati nel centro storico.

Organizzato da Fondazione Innovazione Urbana Rusconi Ghigi, ‘Diverdeinverde’ consiste in un’ottima occasione per andare alla scoperta di spazi verdi poco conosciuti e talvolta persino dimenticati, ricchi di grande significato e ai quali sono legate vicende storiche, artistiche, urbanistiche e sociali di Bologna.

Si tratta di un’iniziativa itinerante che si svolge in diversi luoghi del centro città, salvo alcune eccezioni situate nella campagna alle porte della città. Non mancano le novità quest’anno, oltre ad alcune tappe confermate rispetto alle edizioni passate: sono previste infatti nuove aperture, tra le quali spicca quella del giardino interno del palazzo settecentesco di Collegio Artistico Venturoli. Per l’occasione, inoltre, i proprietari di alcuni splendidi giardini privati aprono le porte ai visitatori per condividere con essi la passione per il verde.

Nel programma di quest’anno sono presenti anche spazi pubblici di assoluto interesse, come il giardino Savioli e gli orti di via Saragozza, oltre al giardino del Guasto animato da eventi organizzati per l’occasione dall’associazione che se ne prende cura.

‘Diverdeinverde’ fa parte del progetto ‘Bologna Estate 2024’, il cartellone di attività promosso da Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna–Territorio Turistico Bologna-Modena.

Come ogni anno, nei giorni che precedono ‘Diverdeinverde’ vanno in scena alcuni eventi in anteprima, mentre nel corso delle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio è previsto un ricco programma di iniziative connesse alla manifestazione come passeggiate organizzate, esibizioni musicali, attività di vario tipo e incontri a tema ambiente.

Per partecipare a ‘Diverdeinverde’ 2024 è necessario acquistare una tessera nominale e personale dal prezzo di 12 euro, che permette ai visitatori di accedere liberamente a tutti i giardini coinvolti e assistere agli eventi in anteprima. L’ingresso è gratuito per bambine e bambini di età inferiore ai 13 anni, mentre per gli studenti dai 14 ai 18 anni e gli universitari è prevista una tessera speciale dal valore ridotto di 9 euro. L’evento si svolge anche in caso di maltempo.

Per acquistare la tessera basta recarsi fisicamente nelle sedi di eXtraBo, in piazza Nettuno 1/ab, di NaturaSì, in via de’ Toschi 5/e, via Po 3, via Montefiorino 4/d e viale della Repubblica 23/2, di Flò Fiori, in via Saragozza 23/b, e Zoo, in Strada Maggiore 50/a, o in alternativa sul sito web diverdeinverde.it.

– via del Monte 8, palazzo Boncompagni: sabato 10-13 e 15-19;

– via Irnerio 42, orto botanico ed Erbario: sabato 10-18, domenica 10-18 (ultimo ingresso 17.30), accesso libero;

– via Centotrecento 4, collegio Venturoli: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– largo Respighi, giardino del Guasto: sabato 10-20, domenica 10-20, accesso libero;

– via de' Castagnoli 14, casa Favia: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– via Giuseppe Petroni 24, giardino dell'Acanto: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– via Quadri 6: sabato 10-13;

– strada Maggiore 34, palazzo Sanguinetti: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– strada Maggiore 54, palazzo Sàssoli: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– vicolo Malgrado 3/2, Zu.Art giardino delle Arti della fondazione Zucchelli: sabato 9.30-19.30, domenica 9.30-19.30;

– via Fondazza 19: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– via Santo Stefano 56, palazzo Zani: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– via Santo Stefano 63, palazzo Rosselli Del Turco: sabato 10-19, domenica 10-19;

– via Rialto 6/2: domenica 10-13 e 15-19;

– via Santo Stefano 30, palazzo Hercolani-Bonora: sabato 10-13;

– via Savenella 13: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– via Savenella 19: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– via Paglietta 10: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– via Saragozza 26, palazzo Albergati: sabato 10-13;

– via Saragozza 29: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– via Malpertuso 7: sabato 10-13 e 15-19;

– via Santa Caterina 29: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– via Santa Caterina 13: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– via Pietralata 16: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19.

– via Savioli 3, giardino Savioli - casa di Quartiere Stella: sabato 9-20, domenica 9-20;

– via Siepelunga 16/18, giardino delle Peonie: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– piazzale Bacchelli 4, villa Revedin: domenica 10-13 e 15-19, visite su prenotazione con ingressi alle 10, 11, 12,15, 16, 17 e 18;

– via dell'Osservanza 19, villa Baruzziana: sabato 10-13 e 15-18, visite su prenotazione con ingressi alle 10, 11.30,15 e 16.30;

– via dell'Osservanza 41, villa Scarani: domenica 10-13 e 16-19, visite con ingressi alle 10, 11.30, 16 e 17.30;

– via Saragozza 142, orti comunali: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– via Saragozza 210, villa Benni: sabato 9-11.30, visite su prenotazione con ingressi alle 9, 9.45 e 10.45;

– via Felice Battaglia 8, ortogiardino Felice Battaglia: sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19;

– via Felicina 1, giardino delle Stanze Sonore: sabato 14-20, domenica 14-20, visite su prenotazione con ingressi alle 14, 15.30, 17 e 18.30;

– via Balzani 15, Zola Predosa, villa Balzani: sabato 9-12, unico ingresso alle 9 con visita guidata su prenotazione;

– via Ca' Rosa 9: domenica 10-13 e 15-19.

– ore 10-16 a giardino del Guasto, largo Respighi: passeggiate nel giardino. Ingresso libero e prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail angelica.tufoni@gmail.com;

– ore 11, orto Botanico ed Erbario, sistema museale di Ateneo in via Irnerio 42: ‘verde 4 Pollinators’, passeggiata in orto con ingresso libero;

– ore 12, ortogiardino Felice Battaglia in via Felice Battaglia 8: ‘Trovare benessere nel verde - La pratica del barefooting’, passeggiata guidata per possessori di tessera Diverdeinverde;

– ore 14-19, collegio Venturoli in via Centotrecento 4: ‘Lo sviluppo del talento’, tappa della mostra diffusa ‘La pittura a Bologna nel lungo Ottocento 1796-1915’. Ingresso 5 euro, ridotto a 3 euro per possessori di tessera. Info e prenotazioni all’indirizzo info@fondazionecollegioventuroli.org.

– ore 15.30, giardino di ‘Re-Use with Love’ in via Savenella 13: ‘Sounding Nature’, esibizione di arpa dal vivo, solo per possessori di tessera;

– ore 16, fondazione Zucchelli/Zu.Art, vicolo Malgrado 3/2: ‘Fiori recisi, locali, stagionali, imperfetti’, incontro dimostrativo a ingresso libero;

– ore 16, giardino Savioli – Casa di Quartiere Stella, via Savioli 3: ‘Di ghiacciaia in ghiacciaia. Merenda alla Giazera’, momento conviviale con ingresso libero. Info e prenotazioni all’indirizzo mail savioligiardino@gmail.com;

– ore 17, ortogiardino Felice Battaglia, via Felice Battaglia 8: ‘Aspettando il tramonto in musica nell’ortogiardino’, attività con ingresso libero;

– ore 17, orti Comunali in via Saragozza 142: ‘Biodiversità in città: un’oasi verde nella giungla d’asfalto’, incontro sulla biodiversità urbana destinato ai possessori della tessera.

– ore 10-16, giardino del Guasto, largo Respighi: ‘Passeggiate nel giardino’ ad ingresso libero. Per info e prenotazioni angelica.tufoni@gmail.com;

– ore 10.30, giardino Savioli – Casa di Quartiere Stella, via Savioli 3: ‘Visita guidata con conversazione in giardino’, attività ad ingresso libero. Per info e prenotazioni contattare l’indirizzo mail savioligiardino@gmail.com;

– ore 11.30, giardino di ‘Re-Use with Love’ in via Savenella 13: ‘Violino in fiore’, ingresso destinato ai possessori di tessera;

– ore 14, fondazione Zucchelli/Zu.Art, vicolo Malgrado 3/2: ‘Peonia mia, amato fiore. Storia, coltivazione e impiego in giardino delle peonie’, attività ad ingresso libero;

– ore 16, palazzo Rosselli Del Turco, via Santo Stefano 63: ‘Letture Mobili’, ingresso destinato ai possessori di tessera;

– ore 17, ortogiardino Felice Battaglia, via Felice Battaglia 8: ‘Le erbe della salute’, ingresso destinato ai possessori di tessera.