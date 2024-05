Birra, cibo e spettacoli dal vivo: ecco Gardenbeer 2024

Bologna, 10 maggio 2024 – E’ iniziato il conto alla rovescia per un evento che compie 10 anni. Torna il ‘Gardenbeer’, una grande festa all’insegna di birra artigianale, cibo e spettacoli dal vivo inserita nel suggestivo scenario dei giardini Margherita dal 30 maggio al 9 giugno. La manifestazione è ad ingresso gratuito e si svolge anche in caso di maltempo all’interno del chiosco di GardenBo, nei pressi dell’entrata di porta Castiglione.

L’evento

Il ‘Garden Beer’ è nato dieci anni fa con lo scopo ben preciso di valorizzare e condividere con tutti i bolognesi il ‘cuore verde’ della città, i giardini Margherita.

La decima edizione della rassegna, che prevede birra, cibo e spettacoli dal vivo, è resa possibile grazie alla sinergia tra ‘GardenBo’ e ‘Beer brothers on the road’, in collaborazione con Black Hole Pan, artigiano costruttore dello strumento musicale handpan.

Si tratta di una manifestazione lunga undici giornate che vede come protagonista principale proprio la birra artigianale, con ben dieci spine contenenti diverse creazioni di birrifici del territorio locale e nazionale. Non è da meno la proposta gastronomica, con il barbecue all’americana di ‘Mad for Bbq’, specialità di pesce direttamente dalla Romagna, un omaggio alla cucina romana con la porchetta e vari esemplari della friggitoria capitolina e le pizze d’autore del forno ‘Fratelli Gasperini’ di Casalecchio. Per chiudere in bellezza, è possibile gustarsi un gelato artigianale firmato GardenBo.

Il programma

Non manca la ricca offerta di spettacoli dal vivo, musicali e non. Si parte il 30 maggio, alle 19, con il Fantateatro, mentre il 31 maggio spazio al live di ‘The Hangovers’ preceduto dal guest ‘Numb’, direttamente da Verona. La serata di sabato 1° giugno inizia con un’esibizione dal vivo di Handpan di Black Hole Pan, in orario aperitivo, e termina con il seguente live della Bologna Bridge Band a partire dalle 21.

Per la giornata di domenica 2 giugno è prevista una degustazione guidata di birra e per l’occasione l’evento è movimentato dalla presenza di artisti di strada e da un dj set live, mentre lunedì 3 è il turno del Teatro dei burattini. La giornata di martedì 4 giugno è dedicata alle sonorità latine con il ‘Latin Pop Party’, mentre mercoledì 5 tocca alla comicità di Duilio Pizzocchi, a partire dalle 20. Un’altra notte di ballo giovedì 6 con la ‘Swing Night’, mentre venerdì 7 e sabato 8 pronti a saltare sulle note, rispettivamente, di ‘Le Braghe Corte’ e di ‘SS Double P’. Chiudono la rassegna, domenica 9, gli spettacoli degli artisti di strada e un dj set.

Da registrare, inoltre, la presenza durante i sabati e le domeniche di un mercatino di artigianato creativo, con una decina di espositori pronti a presentare le loro creazioni.

Al di fuori della giornata iniziale di giovedì 30 maggio, in cui l’evento dura dalle 18 alle 24, la manifestazione è aperta da venerdì 31 maggio a domenica 9 giugno dalle 11 alle 24.