Bologna Wine Week 2024: tornano i calici in centro

In alto i calici, sta per tornare la Bologna Wine Week. Dopo il debutto dello scorso anno – in cui 10mila visitatori hanno potuto scoprire il nuovo format cittadino che unisce il piacere del vino a momenti di incontro con esperti del settore e non solo – da venerdì 17 a domenica 19 maggio piazza Minghetti tornerà a essere la suggestiva vetrina per le eccellenze enologiche regionali e nazionali. Sono venticinque le cantine dell’Emilia-Romagna, ma anche dal resto del Paese, che presenteranno circa un centinaio di vini ai winelovers nel corso della manifestazione, che quest’anno si allunga su cinque giorni.

Si parte infatti già mercoledì 15 e giovedì 16 con una nuova formula: si tratta di Enoteca BWW, nella cornice di Palazzo Isolani, con sponsorclass riservate agli operatori del settore e degustazioni guidate aperte al pubblico. Nella serata di mercoledì seguirà poi anche un opening party a inviti per avviare ufficialmente la seconda edizione della rassegna. Da venerdì 17 a domenica, ecco il clou in piazza Minghetti, dove – sottolinea l’ideatore Gian Marco Gabarello dell’Enoteca Ebrezze in via Castiglione – quelle degustazioni non sempre così accessibili al grande pubblico al di fuori delle fiere, saranno al centro della tre giorni nel cuore della città.

Il programma

Entrando più nel dettaglio della manifestazione, venerdì si comincia alle 15 e si prosegue fino alle 21, mentre sabato e domenica la kermesse si snoda fra mezzogiorno e le 23 (alle 21 nell’ultima giornata). Come sempre, nelle serate in piazza sono previsti concerti live: venerdì alle 20.30 ecco la voce soul di Hallyx -Alessandra Arcangeli e sabato con l’ensemble che vede al clarinetto Guglielmo Pagnozzi. Tornano, il 18 e il 19 maggio, a partire dalle 17.30, anche i talk (il calendario completo verrà svelato nei prossimi giorni). E se in piazza, oltre agli stand delle cantine, c’è da aspettarsi per questa edizione anche la presenza di tre food truck per accompagnare le degustazioni, resta invariata la formula dei token, per ricevere anche la tracolla con il calice. E così il giro d’Italia nel bicchiere può davvero avere inizio.

Info e biglietti

Per rimanere sempre aggiornati e avere qualche anticipazione sulle cantine presenti, è già possibile seguire la pagina Instagram di Bologna Wine Week, andare sul sito e iscriversi alla newsletter per ricevere tutte le informazioni necessarie o collegarsi al sito per scoprire il programma e acquistare online il kit per le degustazioni, che includono un calice brandizzato, una tracolla porta bicchiere e token per assaporare i vini in degustazione.