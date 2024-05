Eventi Bologna, cosa fare nel weekend del 10, 11 e 12 maggio 2024

Bologna, 10 maggio 2024 – Il sole è finalmente arrivato, portando con sé anche una grande – e tanto attesa – aria di primavera. Quale miglior momento per programmare il proprio weekend sotto le Due Torri? Ecco quali sono gli eventi da non perdere, tra natura, spettacoli e arte.

Venerdì 10 maggio

Parte oggi, dalle 10, Giardini e Terrazzi primavera, manifestazione dedicata all’ambiente, tra piante e fiori. L’entrata è libera e la location è la cornice dei Giardini Margherita. L’evento si concluderà domenica alle 20.

Alle 17, spazio all’arte: è prevista l’inaugurazione di Amintore Fanfani pittore. Uno stile ancora attuale, mostra nelle sale espositive di Casa Saraceni, sede della Fondazione Carisbo. Tra gli ospiti, Patrizia Pasini, presidente della Fondazione Carisbo, Pier Ferdinando Casini e Massimo Bugani.

Alle 20.30, ultimo appuntamento, al Teatro anatomico dell’Archiginnasio con La signorina Else, tratto dal racconto psicoanalitico di Arthur Schnitzler con la rivisitazione di Silvana Strocchi in collaborazione col Settore Cultura del Comune.

Alle 22, sul palco del Covo Club arrivano gli Elephant Stone, band rock canadese.

Sabato 11 maggio

Alle 18, all’Unipol Arena sono attesi i Me contro Te con Lo show dei 10 anni.

Alle 19, la basilica di San Petronio ospita il concerto commemorativo in onore di Ezio Bosso. La musica avvolgerà i numerosi spettatori. L’evento è organizzato da Annamaria Gallizio, assistente del maestro, e dal cardinale Matteo Zuppi.

Alle 20, il Modernissimo accoglie Stefano Accorsi e Nicolas Maupas per guardare i primi due episodi di Marconi. L’uomo che ha connesso il mondo.

Alle 21, nel chiostro della basilica di San Martino Maggiore, esplode la moda. C’è infatti la sfilata We are late! delle studentesse e degli studenti del Biennio di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti, in collaborazione con Re-use With Love e con Giorgia Palmirani divulgatrice di moda sostenibile.

Sempre alle 21, Michele Riondino arriva al Cinema Bellinzona per Palazzina Laf.

Domenica 12 maggio

Il centro si riempie per la StraBologna, tradizionale corsa in partenza alle 10.30 in Comune da via Rizzoli. Ci sono tre diversi percorsi per chi vuole partecipare alla kermesse.

Nuovo e ultimo appuntamento con i Me contro Te sempre all’Unipol Arena alle 15.

Alle 18, musica all’Oratorio di Santa Cecilia, grazie al recital pianistico di Angelo Nasuto.

Alle 21, il Duse ospita Eleazaro Rossi in Grande figlio di p*****a.