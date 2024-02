Jazz, Crossroads porta 60 concerti in tutta l’Emilia Romagna: il programma completo

Bologna, 15 febbraio 2024 - Crossroads, l'evento che esporta il grande jazz per tutta l'Emilia-Romagna, sta per dare inizio alla sua 25ma edizione. Dal 3 marzo al 13 luglio 2024, 22 comuni del territori ospiteranno più di 60 concerti con oltre 400 musicisti di spessore. Un'offerta ricchissima, da non perdere per gli appassionati del genere.

Appuntamento con il grande jazz

Inizia il 3 marzo la 25ma edizione di Crossroads, l'evento itinerante che organizza concerti jazz nelle varie provincie dell'Emilia-Romagna. E' prevista la presenza di musicisti di altissimo livello, provenienti da diverse zone del mondo e con esperienze di ogni tipo. Si passa da star affermate a livello internazionale, come gli italiani Enrico Rava e Paolo Fresu, a giovani promesse come Matteo Mancuso e Frida Bollani Magoni, per un programma denso e variegato.

Crossroads 2024 è a cura dell'associazione Jazz Network, con il sostegno dell'assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, del Ministero della Cultura e numerose altre istituzioni. I biglietti sono acquistabili online sulla pagina web dell'evento o sul sito diyticket.it. A seguire, il programma completo della rassegna con luoghi, date e orari dei concerti.

L'elenco degli eventi live

Domenica 3 marzo

MELINGO in concerto - Casalgrande (RE), Teatro Fabrizio de Andrè, ore 21:15

Giovedì 7 marzo

SARAH MCKENZIE, "Without You" - Casalgrande (RE), Teatro Fabrizio de Andrè, ore 21:15

Venerdì 8 marzo

LUISA SOBRAL DUO - Massa Lombarda (RA), Sala del Carmine, ore 21

Sabato 9 marzo

MAGALI' SARE & MANEL FORTIA' - Fusignano (RA), Auditorium Corelli, ore 21

Mercoledì 13 marzo

SALVADOR SOBRAL, "Timbre" - Massa Lombarda (RA), Sala del Carmine, ore 21

Giovedì 14 marzo

JAVIER GIROTTO & VINCE ABBRACCIANTE, "Santuario" - Solarolo (RA), Oratorio dell'Annunziata, ORE 21:00

Venerdì 15 marzo

FAMOUDOU DON MOYE, PERCUSSION & BRASS EXPRESS TRIO - Fusignano (RA), Auditorium Corelli, ORE 21:00

Sabato 16 marzo

MARC COPLAND QUARTET, "Someday" - Ferrara, Jazz Club Torrione San Giovanni, ore 21:15

Martedì 19 marzo

PAOLO FRESU & OMAR SOSA , "Food" - Sassuolo (MO), Teatro Carani, ore 21:15

Giovedì 21 marzo

ENRICO RAVA, "The Fearless Five" - Sassuolo (MO), Teatro Carani, ore 21:15

Sabato 23 marzo

SARAH JANE MORRIS & SOLIS STRING QUARTET, "All You Need Is Love" - Sassuolo (MO), Teatro Carani, ore 21:15

Domenica 24 marzo

MICHAEL & LORENZO RIESSLER, “The Machine” - Fusignano (RA), Auditorium Corelli, ore 21

Mercoledì 27 marzo

DANIELE SEPE, "Sepè le Mokò" - Fusignano (RA), Auditorium Corelli, ore 21

Giovedì 28 marzo

LAURIANNE LANGEVIN & CYRILLE DOUBLET, "Paris Lullaby" - Moodena, La Tenda, ore 21:30

Venerdì 29 marzo

AS MADALENAS - Bologna, Camera Jazz&Music Club, ore 22

Sabato 30 marzo

MARIA PIA DE VITO, "This Woman’s Work" - Ferrara, Jazz Club Torrione San Giovanni, ore 21:30

Mercoledì 3 aprile

ROSSANA CASALE QUINTET, "Almost Blue" - Medolla (MO), Teatro Facchini, ore 21

Venerdì 5 aprile

Presentazione del libro "Gato Barbieri, una biografia dall’Italia tra jazz, pop e cinema" (Artdigiland, 2023) di Andrea Polinelli - IMOLA (BO), Ridotto del Teatro Ebe Stigliani ENRICO RAVA & MAURO OTTOLINI BRASS ENSEMBLE - "Lester's Fantasy" - IMOLA (BO), Teatro Ebe Stigliani, ore 21

Sabato 6 aprile

OTTAVIANO / GALLO / FARAÒ, "Lacy in the Sky with Diamonds" La musica di Steve Lacy shakerata nei cieli con diamanti di improvvisazioni estemporanee - Castel San Pietro Terme (BO), Cassero Teatro Comunale, ore 21:15

GERMANO ZENGA QUARTET, "Gato!"; Gato Barbieri: An Evolving Idea - Castel San Pietro Terme (BO), Cassero Teatro Comunale, ore 21:15

Domenica 7 aprile

EUGENIO COLOMBO & ROBERTO BARTOLI, "Seven Dances" - Castel San Pietro Terme (BO), Cassero Teatro Comunale, ore 21:15

PATRIZIA SCASCITELLI SOLO - Castel San Pietro Terme (BO), Cassero Teatro Comunale, ore 21:15

COLOMBO / SCASCITELLI / BARTOLI ‘RISONANZE’, "Colors of Jazz" - Castel San Pietro Terme (BO), Cassero Teatro Comunale, ore 21:15

Mercoledì 10 aprile

Presentazione del libro "Chet Baker. Vita e musica" (EDT/Siena Jazz, 2022) di Jeroen De Valk - Modena, Ridotto del Teatro Ebe Stigliani, ore 18

RICHARD GALLIANO NEW YORK TANGO TRIO - Modena, Teatro Ebe Stigliani, ore 21

Giovedì 11 aprile

KARIMA, "Bacharach Forever" - Fusignano (RA), Auditorium Corelli, ore 21

Sabato 13 aprile

CLAUDIO FASOLI & ANTONIO FARAÒ - Piacenza, Milestone, ore 21:15

Domenica 14 aprile

SARTI BIG BAND, "Mingus" - Modena, La Tenda, ore 21:30

Martedì 16 aprile

NILZA COSTA & DANIELE SANTIMONE, "Eu vim da Bahia" - Mordano (BO), Teatro Comunale, ore 21

Giovedì 18 aprile

LICAONES feat. Bearzatti, Ottolini, Marchioni, Mappa - Modena, La Tenda, ore 21:30

Venerdì 19 aprile

JOE BARBIERI, "Vulìo" - Fusignano (RA), Auditorium Corelli, ore 21

Sabato 20 aprile

COSTANZA ALEGIANI FOLKWAYS, "Lucio dove vai?" Dalla, dagli esordi a Roversi - Dozza (BO), Teatro Comunale, ore 21

Domenica 21 aprile

SILVIA VALTIERI TRIO, "Amenità" - Dozza (BO), Teatro Comunale, ore 21

Martedì 23 aprile

ELOISA ATTI & MARCO BOVI, "The Best of Us" - Mordano (BO), Teatro Comunale, ore 21

Giovedì 25 aprile

"Carte Blanche a Danilo Rea", Generation’s 4tet: OONA & DANILO REA, BEATRICE & ROBERTO GATTO - Russi (RA), Teatro Comunale, ore 21

Sabato 27 aprile

FABRIZIO BOSSO & BEBO FERRA - Meldola (FC), Teatro Comunale Dragoni, ore 21

Domenica 28 aprile

MANOMANOUCHE QUARTETTO, "Melodie Migranti from Django to…" - Massa Lombarda (RA), Sala del Carmine, ore 21

Lunedì 29 aprile

"Local Heroes" LAURA AVANZOLINI & EMILIANO PINTORI, “Dear Carmen” Omaggio a Carmen McRae - Mordano (BO), Teatro Comunale, ore 21

Martedì 30 aprile

"Carte Blanche a Danilo Rea" PEPPE SERVILLO & DANILO REA, "Napoli e Jazz" - Russi (RA), Teatro Comunale, ore 21

Venerdì 3 maggio

"Ravenna Jazz", "BLUE SUEDE SHOES" Omaggio a Elvis Presley, ITALIAN JAZZ ORCHESTRA + special guests JOHN DE LEO & RITA MARCOTULLI; Direttore FABIO PETRETTI - Ravenna (Teatro Alighieri), ore 21

Sabato 4 maggio

"Ravenna Jazz", "Ravenna 51° Jazz Club", ANONIMA ARMONISTI Settetto vocale a cappella - Lido Adriano (RA), CISIM, ore 21:30

Domenica 5 maggio

"Ravenna Jazz", "Mistrer Jazz"; WORKSHOP di canto con JOHN DE LEO, partecipa Guido Facchini al pianoforte; "La voce strumento: suono e sperimentazione" - Ravenna, Centro Mousikè, ore 10-13, 14:30-16:30

"Ravenna Jazz", "Ravenna 51° Jazz Club"; ANA CARLA MAZA DUO, "Caribe" - Piangipane (RA), Teatro Socjale, ore 21:30

Lunedì 6 maggio

"Ravenna Jazz", "Ravenna 51° Jazz Club"; JOSCHO STEPHAN TRIO, "Django Forever" - Lido Adriano (RA), CISIM, ore 21:30

Martedì 7 maggio

"Ravenna Jazz", "Ravenna 51° Jazz Club"; Musica Nuda di PETRA MAGONI & FERRUCCIO SPINETTI - Piangipane (RA), Teatro Socjale, ore 21:30

Mercoledì 8 maggio

RAVENNA, CENTRO MOUSIKÉ, ORE 10-13, 14:30-16:30 "Ravenna Jazz", "Mister Jazz": WORKSHOP di canto con PETRA MAGONI, "Vocalità, interpretazione e improvvisazione" - Ravenna, Centro Mousikè, ore 10-13, 14:30-16:30

"Ravenna Jazz", "Ravenna 51° Jazz Club"; OPEZ, "Social Limbo" - Lido Adriano (RA), CISIM, ore 21:30

Giovedì 9 maggio

"Ravenna Jazz", Abdullah Ibrahim Solo - Ravenna, Teatro Alighieri, ore 21

Venerdì 10 maggio

"Ravenna Jazz", "Ravenna 51° Jazz Club"; SAM PAGLIA QUINTET - Lido Adriano (RA), CISIM, ore 21:30

Sabato 11 maggio

"Ravenna Jazz", "Ravenna 51° Jazz Club"; ALESSANDRO SCALA QUINTET feat. FRANCESCA TANDOI & MAURO OTTOLINI - Ravenna, Mama's Club, ore 21:30

Domenica 12 maggio

"Ravenna Jazz", "Ravenna 51° Jazz Club"; JAZZMEIA HORN - Piangipane (RA), Teatro Socjale, ore 21:30

Lunedì 13 maggio

"Ravenna Jazz", "Pazzi di Jazz" Young Project; ORCHESTRA DEI GIOVANI & DON MINZONI, CORO SWING KIDS & TEEN VOICES diretti da TOMMASO VITTORINI; special guests MAURO NEGRI, MAURO OTTOLINI & ALIEN DEE, "Banana Boat" Omaggio a Harry Belafonte - Ravenna, Teatro Alighieri, ore 21

Martedì 14 maggio

"The Beach Boys: Good Vibrations", incontri con gli allievi a cura di Francesco Martinelli, partecipa Fabio Petretti - Cesena (FC), Conservatorio Statale di Musica Bruno Maderna, ore 14:30-16:30 e Forlì (FC), Cosascuola Music Academy, ore 18-20

Giovedì 16 maggio

EXTENDED SINGULARITY - Correggio (RE), Teatro Asioli, ore 21

Venerdì 17 maggio

ROBERTO GATTO TIME AND LIFE, La Musica di Tony Williams - Correggio (RE), Teatro Asioli, ore 21

Sabato 18 maggio

REIJSEGER / FRAANJE / SYLLA TRIO - Correggio (RE), Teatro Asioli, ore 21

Domenica 19 maggio

ON TIME BAND "Liberation Music" feat. "On Time Variabile Orchestra" - Correggio (RE), Teatro Asioli, ore 21

Martedì 21 maggio

URI CAINE TRIO Feat. BARBARA WALKER - Correggio (RE), Teatro Asioli, ore 21

Giovedì 23 maggio

ROBERTO FONSECA TRIO - Correggio (RE), Teatro Asioli, ore 21

Venerdì 24 maggio

TINGVALL TRIO, "Birds" - Correggio (RE), Teatro Asioli, ore 21

Sabato 25 maggio

DANIEL GARCÍA TRIO, "Vía de la Plata" - Correggio (RE), Teatro Asioli, ore 21

Lunedì 27 maggio

ZENOPHILIA & DEAN BOWMAN, "Come On Down (And Follow Us)" - Correggio (RE), Teatro Asioli, ore 21

Giovedì 30 maggio

CYRILLE AIMÉE QUARTET - Correggio (RE), Teatro Asioli, ore 21

Venerdì 31 maggio

HAROLD LÓPEZ-NUSSA TRIO, "Timba a la Americana" - Correggio (RE), Teatro Asioli, ore 21

Mercoledì 12 giugno

FRIDA BOLLANI MAGONI & ALBERT ENO - Parma, Casa della Musica-Cortile d'Onore, ore 21

Giovedì 13 giugno

QUINTORIGO & MAURO OTTOLINI, "Play Mingus" - Parma, Casa della Musica-Cortile d'Onore, ore 21

Venerdì 14 giugno

TATIANA EVA-MARIE & AVALON JAZZ BAND, "Djangology" - Parma, Casa della Musica-Cortile d'Onore, ore 21

Domenica 16 giugno

TUCCI / BOSSO / SORRENTINO, DRUMPET - Bagnacavallo (RA), Chiostro-Complesso di San Francesco, ore 21

Sabato 22 giugno

SERVILLO / GIROTTO / MANGALAVITE, "L’anno che verrà Canzoni di Lucio Dalla" - Medicina (BO), Parco Ca' Nova, ore 21

Domenica 23 giugno

MAURO OTTOLINI & ORCHESTRA OTTOVOLANTE, "The King of Mambo" con i ballerini di Gardadanze Studio - Rimini, Corte degli Agostiniani, ore 21:15

Giovedì 27 giugno

QUARTETTO SAXOFOLLIA feat. FABRIZIO BOSSO - Lugo (RA), Arena Del Carmine, ore 21:15

Domenica 30 giugno

"GOOD VIBRATIONS" Omaggio ai Beach Boys, ITALIAN JAZZ ORCHESTRA + special guest gruppo vocale BARAONNA, Direttore FABIO PETRETTI - Rimini, Corte degli Agostiniani, ore 21:15

Sabato 13 luglio

MATTEO MANCUSO - Rimini, Corte degli Agostiniani, ore 21:15