Mostre e musei aperti a Bologna e in Emilia Romagna a Pasqua e Pasquetta 2024: gli orari

Bologna, 30 marzo 2024 - Tante persone approfittano delle vacanze di Pasqua per riposarsi dalle fatiche lavorative e scolastiche. Molti altre, tuttavia, sono alla ricerca di un piacevole passatempo da trascorrere con le persone più care, che siano compagni, amici o familiari, approfittando anche di un tempo clemente, senza pioggia. Tra le opzioni possibili nel periodo pasquale c'è anche quella di poter arricchire il proprio bagaglio culturale, grazie all'apertura speciale di tutti i musei civici di Bologna nelle giornate di domenica 31 e lunedì 1° aprile. A seguire, l'elenco completo delle strutture aperte e delle iniziative organizzate durante le vacanze.

Nei giorni di Pasqua, domenica 31 marzo, e Pasquetta, lunedì 1° aprile, la città di Bologna ha confermato che tutti i musei di proprietà del comune rimangono aperti al pubblico. Di seguito, la lista dei musei civici e dei relativi orari di apertura:

Museo Civico Archeologico (via dell'Archiginnasio 2) ore 10.00 - 19.00 ;

Museo Civico Medievale (via Alessandro Manzoni 4) ore 10.00 - 19.00 ;

Collezioni Comunali d'Arte (Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6) ore 10.00 - 19.00 ;

Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) ore 10.00 - 19.00 ;

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna (via Don Giovanni Minzoni 14) ore 10.00 - 19.00 ;

Museo Morandi (via Don Giovanni Minzoni 14) ore 10.00 - 19.00 ;

Casa Morandi (via Fondazza 36) ore 10.00 - 19.00 ;

Museo per la Memoria di Ustica (via di Saliceto 3/22) ore 10.00 - 19.00 ;

Museo internazionale e biblioteca della musica (Strada Maggiore 34) ore 10.00 - 19.00 ;

Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara 123) ore 10.00 - 19.00 ;

(via della Beverara 123) ore ; Museo civico del Risorgimento (Piazza Giosue Carducci 5) ore 10.00 - 19.00.

All’interno delle varie strutture sono disponibili anche mostre e visite speciali aperte al pubblico, nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Questo l’elenco completo:

Un ritratto di Pompeo Batoni (1708-1787) dal Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, che offre la possibilità di ammirare dal vivo il dipinto “Ritratto della contessa Maria Benedetta di San Martino” dell’artista settecentesco. Si trova al museo Davia Bargellini , per il quale l’ingresso è gratuito;

Incredulità di San Tommaso di Gaetano Serra Zanetti, esposto in due versioni presso il museo Davia Bargellini. L'iniziativa è promossa dall'associazione "Musei Civici d'Arte Antica" e l'ingresso al museo è gratuito;

Ludovica Carbotta. Very Well, on My Own, una mostra antologica dedicata all'artista contemporanea italiana. Si tiene alla sala delle Ciminiere del Museo d'Arte Moderna di Bologna e prevede un costo di 6 euro per l' ingresso intero , di 4 euro per l' ingresso ridotto ;

Lynda Benglis e Properzia de' Rossi: Scultrici di capriccioso e destrissimo ingegno. Mostra dedicata a due grandi esponenti della scultura femminile, capaci di imporsi in due epoche totalmente differenti tra loro. Si tiene anch'essa al Museo d'Arte Moderna di Bologna e richiede il biglietto d'ingresso al museo. 6 euro il prezzo dell'ingresso intero, 4 euro per l'ingresso ridotto.

Morandi metafisico. Tre disegni. Una storia : evento gratuito a Casa Morandi in cui potere osservare tre tele del maestro della Metafisica;

Vespa Club Bologna. Una piccola grande storia su due ruote: mostra dedicata al mezzo di trasporto simbolo del nostro Paese, tra le sale del Museo del Patrimonio Industriale . L'ingresso intero al museo ha un prezzo di 5 euro , mentre l'ingresso ridotto scende a 3 euro . I possessori della Card Cultura entrano gratuitamente.

La pittura a Bologna nel lungo Ottocento, 1796 – 1915 : il Museo Civico del Risorgimento si prepara ad ospitare opere provenienti anche dal Mambo e da altri musei privati, per celebrare la ritrattistica ottocentesca. L' ingresso intero per il museo è di 5 euro , l' ingresso ridotto scende a 3 euro;

Figure e paesaggi dell'Ottocento alle Collezioni Comunali d'Arte. Si tratta di un'esposizione di 23 dipinti rivolti a due tematiche differenti, che consistono nell'Accademia delle Belle Arti e alla figura del paesaggio. 6 euro per l' ingresso intero , 4 euro per l' ingresso ridotto ;

Mary Ellen Bartley: Morandi's Books. Mostra di fotografie in esposizione al museo Morandi che hanno come protagonisti opere e scritti di Giorgio Morandi. 6 euro per l'ingresso intero, 4 euro per l'ingresso ridotto;

Mostra di fotografie in esposizione al che hanno come protagonisti opere e scritti di Giorgio Morandi. 6 euro per l’ingresso intero, 4 euro per l’ingresso ridotto; Il Medagliere si rivela. Le due torri nelle medaglie e nelle monete del Museo Civico Archeologico di Bologna. La mostra per fare conoscere al pubblico la grande collezione numismatica del museo, in cui vengono esposte monete e medaglioni raffiguranti le due torri. L’ingresso all’evento è gratuito.

Un weekend pasquale dalla ricca offerta artistica e culturale. L'arte e la curiosità non si fermano nemmeno in periodi di vacanza e il territorio dell'Emilia-Romagna, da Piacenza fino a Rimini, offre appuntamenti imperdibili per appassionati e non. Dalla fotografia all'arte contemporanea, ecco l'elenco delle mostre nella nostra Regione disponibili nelle giornate di domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile.

Gli spazi espositivi dell'ex ospedale estense di Modena ospitano la mostra che celebra i 90 anni del maestro della fotografia Franco Fontana. "Modena Dentro", a cura della Fondazione Arti Visive di Modena, che vi aspetta dal 27 marzo al 16 giugno per ammirare 15 opere esclusive del fotografo. L'evento è disponibile anche nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, alle ore 10 alle 19.

"Vertigo - Vide Scenarios of Rapid Changes" è disponibile al Mast di Bologna fino al 30 giugno. Aperto al pubblico anche la domenica di Pasqua dalle 10 alle 19, l'appuntamento prevede opere di 29 artisti internazionali che affrontano il tema delle mutazioni della società attraverso la videoarte.

Al castello estense di Ferrara potete trovare la mostra "Nino Migliori. Una ricerca senza fine" dedicata al grande fotografo bolognese, oggi 97enne. Per l'occasione, il castello viene aperto straordinariamente a Pasqua e Pasquetta dalle 14 alle 19.

Palazzo del Fulgor di Rimini attende l'esposizione dedicata a Giulietta Masina, la musa di Fellini scomparsa 30 anni fa. Sono presenti 34 scatti inediti provenienti dai 7 film nei quali la Masina ha recitato , da La Strada a Le Notti di Cabiria. Sia il 31 marzo che il 1° aprile, la mostra è visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Poco lontano da Rimini, a Riccione, va in scena l'antologica sul fotografo di guerra Robert Capa, aperta la domenica e il lunedì di Pasqua dalle 10 alle 20. Oltre 100 immagini in bianco e nero, che documentano i più grandi conflitti del 900.

Imperdibile anche l'appuntamento al Mar di Ravenna, con l'esposizione "Exodus. Umanità in cammino" dal genio del maestro Sebastiao Salgado. Nei giorni di Pasqua e lunedì 1°aprile, apertura straordinaria del museo dalle 10 alle 19.

A Forlì, è tuttora visitabile la grande mostra dedicata ai Preraffaeliti ai musei San Domenico, che per la circostanza rimane aperto anche per tutto il weekend di Pasqua dalle 9.30 alle 20. Una raccolta prestigiosa, con oltre 300 opere di artisti italiani, come Botticelli e Cimabue, e stranieri, come i pittori ottocenteschi britannici appartenenti al movimento preraffaelita.

“La pittura a Bologna nel lungo Ottocento, 1796-1915” coinvolge ben 18 spazi espositivi, 500 opere e 80 artisti differenti. Si tratta della più ampia rassegna monografica per presentare l'evoluzione della modernità artistica bolognese. Molte delle strutture coinvolte sono aperte anche nel giorno di Pasqua, come ad esempio palazzo Fava con “Da Felice Giani a Luigi Serra. L’Ottocento nella collezione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Bologna”, aperta dalle 10 alle 19.

Nei pressi di Parma, dal 16 marzo al 30 giugno, va in scena la più grande mostra italiana con protagonista una grande figura dell'arte del XX secolo. "Bruno Munari. Tutto" si trova alla fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Pr), aperta anche domenica e lunedì di Pasqua dalle 10 alle 18.

Diversi, invece, gli appuntamenti con l'arte contemporanea visitabili a Bologna nel weekend di Pasqua. "Mimmo Paladino a nel Palazzo del Papa" si appresta a ospitare la monumentale scultura raffigurante tredici cavalli neri e altre opere di Paladino. Si trova a palazzo Boncompagni ed è aperta nel giorno di Pasqua dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Sempre a Bologna, a palazzo Pallavicini, va in scena "Squali e abissi, predatori perfetti in una terra aliena", la prima mostra completa incentrata sul mondo sottomarino e la sua biodiversità che si prepara a rimanere aperta dalle 10 alle 20 di domenica 31 marzo. Sempre al mondo animale è indirizzata la mostra "Animali Fantastici" a palazzo Albergati, aperta domenica e lunedì di Pasqua dalle 10 alle 20.

Spostiamoci a Carpi (Modena), dove nei musei di Palazzo dei Pio si può assistere alla mostra "Il rumore della memoria", contenente opere di autori come Picasso e Carlo Carrà. E' prevista l'apertura straordinaria nel giorno di Pasqua dalle 10 alle 18, con orario continuato.

Per tutto il weekend di Pasqua, dalle 9.30 alle 19.30, palazzo dei Diamanti di Ferrara propone la mostra "Escher", che ha come protagonista il maestro dell'illusione tanto amato dai matematici.

Il Mic, acronimo del museo internazionale della Ceramica di Faenza, presenta fino al 13 ottobre "Gio Ponti, inventore del Made in Italy". La rassegna, che celebra il rivoluzionario artista novecentesco, è visitabile domenica 31 marzo dalle 10 alle 18 e lunedì 1° aprile dalle 10 alle 19. Concludiamo la nostra lista di mostre da non perdere nel territorio romagnolo. A Cervia (Ravenna), presso i suggestivi magazzini del Sale, è possibile assistere ad alcune delle opere più significative di Banksy anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta, dalle 10 alle 20. A Verucchio (Rimini) arriva invece la street art con "Incroci – Percorsi e Ibridazioni dal Writing al Contemporaneo", disponibile alla rocca Malatestiana (aperta a Pasqua con orari 10-13 e 14.30-18) e alla ex chiesa del Suffragio (visitabile tutte le mattine del weekend pasquale dalle 10 alle 13).