Pasqua e viaggi, dove andare: le bellezze da non perdere in Emilia Romagna

Bologna, 25 marzo 2024 - Vuoi organizzare un bel viaggetto per Pasqua da solo o magari in compagnia dei tuoi cari? Ecco un elenco che fa per te, provincia per provincia. Abbiamo raccolto alcune delle (tante) meraviglie, tra cittadine, palazzi e borghi, che la nostra Emilia Romagna ci offre, per trascorrere una giornata immersi tra vicoli suggestivi e castelli medievali.

Provincia di Bologna

Tra le bellezze artificiali del bolognese, uno dei luoghi che vi consigliamo fortemente di visitare è il borgo di Dozza, appartenente alla città metropolitana di Bologna. Spicca tra le mura della cittadina la Rocca Sforzesca, situata al centro della cittadina nel bel mezzo delle due vie che la dividono longitudinalmente e che contiene pregevoli arredi di stampo rinascimentale e barocco. Alla lista vanno aggiunte, però, anche la chiesa di Santa Maria Assunta in Piscina, contenente opere di assoluto valore artistico, e il santuario del Calanco risalente al XVII secolo.

Sempre nella provincia di Bologna si trova il complesso medievale di Monteveglio. Questa bellezza fortificata si trova in cima a una collina nell'Appennino bolognese, inserita al centro della cornice del parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio. Tra le cose da vedere si evidenziano i resti del Castello e l'abbazia di Santa Maria, risalente più probabilmente al periodo bizantino-longobardo. Molto affascinante anche il resto del parco regionale, nel quale si sviluppano ben 7 percorsi differenti.

Veduta panoramica del complesso architettonico di Monteveglio

Provincia di Modena

A pochi km da Modena, si trova un borgo bellissimo con una particolare piazza a scacchiera. Si chiama Castelvetro e, insieme alla frazione di Levizzano Rangone, si erge in una collina immersa in un paesaggio contraddistinto da ciliegi e vitigni. Il paesino e il suo territorio limitrofo sono tranquillamente visitabili in auto. Castelvetro appartiene all'Unione di comuni Terre di Castelli, insieme a Formigine, Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Vignola, Marano sul Panaro e Maranello.

Provincia di Reggio Emilia

A nord della provincia reggiana, a 25 km di distanza dal capoluogo di provincia, sorge lo splendido borgo medievale di Gualtieri. La cittadina è situata a ridosso del fiume Po, consistente nel confine naturale con la Lombardia, ed è nota per avere dato i natali al celebre pittore del XX secolo Antonio Ligabue. Tra i luoghi d'interesse da visitare, non si può non citare la rinascimentale piazza Bentivoglio. Gualtieri sorge non soltanto vicino alla sponda destra del fiume Po, ma anche nei pressi della sponda sinistra del Torrente Crostolo.

Provincia di Parma

Costruito a metà del XV secolo per volere del nobile Pier Maria Rossi per garantire un maggiore controllo sul territorio sottostante, si erge su un'altura sovrastante il comune di Langhirano una meraviglia architettonica dai tratti medievali e rinascimentali. Stiamo parlando del castello di Torrechiara, appartenente al circuito dei Castelli del Ducato. Tra le bellissime sale del maniero, spicca la Camera d'Oro con i suoi affreschi raffiguranti scene d'amore cavalleresco, realizzati per celebrare l'amore tra Pier Maria Rossi e l'amata Bianca Pellegrini. È conosciuto anche come "La fortezza dal cuore affrescato".

Il castello è aperto da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 15.00 e sabato, domenica e festivi dalle 11.00 alle 17.00. Il giorno di chiusura è il lunedì, mentre in caso di visita la domenica e nei giorni festivi è raccomandata la prenotazione al numero di telefono 0521355255. Gratuito la prima domenica del mese, il prezzo è di 5 euro per il biglietto intero, di 2 euro per il ridotto destinato alle persone dai 18 ai 25 anni, mentre è gratuito per gli under 25.

Provincia di Ferrara

Conosciuta in particolar modo per il celebre carnevale, Cento è nota anche con l'appellativo di ‘Piccola Bologna’, grazie ai portici e al centro storico che ricorda quello del capoluogo emiliano. In vista delle giornate primaverili attese nelle prossime settimane, uno dei luoghi della cittadina maggiormente da visitare è il parco artistico del giardino dei Giganti, realizzato dall'artista Marco Pellizzola. All'interno del parco è possibile ammirare le imponenti sculture a mosaico, tra cui il merlo gigante di 13 metri. Dal 2006, il parco è accessibile gratuitamente a tutti senza vincoli di orario.

La Rocca di Verucchio illuminata

Provincia di Ravenna

Ci troviamo in questo caso nella bassa valle del Lamone, a 12 km da Faenza e 40 km da Ravenna. Alle pendici dell'Appennino tosco-romagnolo, situato nel complesso delle Terre di Faenza, sorge il borgo medievale di Brisighella, incastonato in cima ai tre pinnacoli che svettano nello splendido contesto del parco naturale della Vena del Gesso. Dei tre spuntoni, uno sorregge la Torre dell'Orologio, in un secondo è posizionata la Rocca cittadina mentre sull'ultimo si può cogliere il santuario del Monticino. Brisighella è raggiungibile via auto, percorrendo l'autostrada A14 fino a Faenza e di seguito la statale 302 in direzione Firenze, o via treno grazie alla linea Faenza-Brisighella.

Provincia di Forlì-Cesena

Sulle colline tra Cesena e Rimini ci si può ritrovare a Longiano, un paesino di origine medievale a 179 m sul livello del mare. Riconosciuta dal Touring Club italiano come bandiera arancione nel 2005, Longiano offre monumenti e testimonianze storiche in grande quantità. Tra i tanti luoghi di interesse sono da sottolineare il Castello medievale, un tempo residenza malatestiana, la torre Civica, il museo del Territorio, che espone al proprio interno oggetti appartenenti alla storia di Longiano e all'area circostante, l'ottocentesco teatro Petrella e il rifugio bellico risalente alla seconda Guerra Mondiale.

Veduta di Longiano

Provincia di Rimini

Concludiamo il nostro tour inoltrandoci nell'entroterra romagnolo, in un luogo con così tante meraviglie architettoniche da avere l'imbarazzo della scelta. È stato tutt'altro che semplice, ma la nostra scelta tra i luoghi da visitare nel riminese è ricaduta su Verucchio, che dall'altura in cui sorge domina la vallata della Marecchia. La struttura del paese è spiccatamente medievale e nel territorio comunale è presente anche la frazione di Pieve Corena, separata dal resto dallo stato di San Marino. Da non perdere il museo Archeologico, situato dentro i confini di un monastero del XIII secolo, e la Rocca malatestiana.