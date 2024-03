Nuova ondata di maltempo in Emilia Romagna: rischio nubifragi, dove e quando. Pasqua e Pasquetta col sole?

Bologna, 25 marzo 2024 – Comincia all’insegna del sole la Settimana santa emiliano-romagnola, sia pur con temperature ben al di sotto di quelle registrate nei giorni scorsi: è l’ultimo strascico del ciclone scandinavo che ormai sfila verso le regioni meridionali. Questa mattina, infatti, diverse località, in particolare nelle province di Ravenna e Ferrara, si sono svegliate al freddo, segnando valori vicini allo zero in pianura.

Il maltempo in arrivo in Italia e in Emilia Romagna il 26 e 27 marzo nei modelli drops.live

Non è finita qui: "una vasta depressione, centrata sull’Europa sud-occidentale, spalancherà le porte a correnti più umide e instabili, che presto raggiungeranno anche la nostra regione”, chiarisce subito Roberto Nanni, tecnico meteorologo e divulgatore scientifico Ampro (Meteo professionisti). Ma andiamo con ordine e vediamo cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni, con un occhio anche alle temperature.

Maltempo di martedì 26 e mercoledì 27 marzo

"Nel corso della notte, e poi nella giornata di martedì 26 marzo, la prima perturbazione si metterà in moto verso est e, oltre a portare piogge diffuse su tutto il territorio regionale, determinerà un rinforzo della ventilazione: dapprima di scirocco e, successivamente, tra libeccio e ponente – afferma Nanni -. Una seconda, probabilmente più intensa, perturbazione ci farà visita, poi, tra la serata di martedì e la mattinata di mercoledì 27. A questo ulteriore peggioramento potranno essere associati fenomeni concentrati anche di forte intensità, con possibili ripercussioni meteo-idrogeologiche e criticità idrauliche sui settori occidentali: in particolare, si prevedono rovesci temporaleschi e rischio di nubifragi lungo il relativo tratto appenninico.

Nel frattempo, le temperature subiranno un calo sensibile, riportandosi, solo temporaneamente, al di sotto della media del periodo. Le minime, ancora miti per il periodo, resteranno fra 6/8 gradi della pianura e 10/12 gradi della costa. Le massime saranno in diminuzione: intorno a 11/13 gradi in pianura e fino a 14 sulla costa".

Tutti i fenomeni sono previsti in esaurimento, a partire da ovest, nel pomeriggio di mercoledì.

Meteo Pasqua e Pasquetta: le previsioni aggiornate

Cosa accadrà, invece, nel prosieguo della settimana, in particolare nelle giornate di Pasqua e Pasquetta? Tornerà il sole, almeno per l’agognata gita fuori porta del Lunedì dell’Angelo?

"Per il prosieguo della settimana la situazione si fa più incerta – prosegue il meteorologo -: se, a partire da giovedì 28, si dovrebbe assistere a una generale rimonta dell’alta pressione, la nostra regione – come tutto il Nord della penisola - sarà condizionata sempre dalla vicinanza di una vasta depressione, stazionaria sull’Europa occidentale, in seno alla quale si muoveranno altri sistemi nuvolosi. Le infiltrazioni umide tenteranno, in più fasi, di mettere discussione la stabilità prevista per le festività pasquali.

È presumibile, dunque, che il giorno di Pasqua (domenica 31) possa mantenersi prevalentemente asciutto in Emilia-Romagna, con il passaggio di temporanei annuvolamenti e isolati piovaschi solo sui settori occidentali. Un’altra perturbazione, infine, potrebbe transitare tra la sera di Pasqua e il giorno di Pasquetta, coinvolgendo più decisamente la nostra regione: il rischio pioggia per lunedì 1° aprile potrebbe farsi, a questo punto, concreto. Si tratta, però, di una distanza temporale ancora molto ampia: occorrerà attendere i prossimi aggiornamenti. Lo scenario rimarrebbe inserito in un letto di correnti meridionali, orientato verso il Mediterraneo centrale: le temperature, quindi, torneranno a risalire. E lo scirocco potrebbe soffiare in modo più insistente, soprattutto sulle località costiere. La giornata di Pasqua potrebbe quindi risultare ventosa, ma di certo non fredda”.

L’allerta meteo

Intanto, il sistema di allerta di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente) ha fatto sapere che, per la giornata di domani, martedì 26, non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento. "Tuttavia, non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale e ingressione marina – aggiunge il bollettino - soprattutto nel settore della costa ferrarese, dovuti a condizioni di mare molto mosso al largo”.

Le previsioni meteo giorno per giorno