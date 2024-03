Primavera con nebbia, quanto durerà? Le previsioni meteo in Emilia Romagna

Bologna, 22 marzo 2024 - La pesante coltre di nebbia che stamattina gravava su tutta la parte nord dell'Emilia Romagna ha causato una serie di incidenti - di cui uno con due morti - sull'A1 all'altezza di Piacenza. Una scena che ricorda il maxi-incidente, sempre per nebbia e sempre in quella zona, del 19 febbraio. Ma se in inverno la nebbia è per così dire fisiologica, non ci aspettavamo un ritorno a primavera ormai scoccata. Una primavera particolarmente calda, oltretutto.

Saremo ancora a rischio nebbia? Stando alle previsioni di Arpae il fenomeno non dovrebbe ripetersi, almeno a breve: dopo la scarsa visibilità di oggi, nel weekend a causa del vento e della nuvolosità non ci dovrebbe essere nebbia, neppure la mattina.

In realtà in primavera un particolare tipo di nebbia è abbastanza frequente sia sul mare (le celebri nebbie costiere) che sui grandi laghi, i bacini prealpini in particolare. Mari e laghi sono colmi di acqua fredda e le masse d’aria più tiepide e umide che vi stazionano sopra in determinate situazioni di vento debole, tendono a condensare dando luogo al fenomeno, che poi si spinge nelle zone costiere dell’immediato entroterra.

Banchi di nebbia anche in primavera sull'Emilia Romagna

Allerta meteo gialla per vento: dove

Nel frattempo, per la giornata di sabato 23 marzo, Arpae prevede un generale aumento della ventilazione sud-occidentale con venti che sul settore cento-orientale dei rilievi raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 km/h), anche associati a raffiche di intensità superiore.

Si segnala inoltre il possibile sviluppo di locali rovesci temporaleschi tra il pomeriggio e la sera sulle zone di pianura settentrionali. Previste precipitazioni, in particolare, sulla montagna e collina bolognese e ravennate, nonché sull’alta collina romagnola. Arpae ha quindi emesso un avviso di allerta gialla meteo idrogeologica e idraulica.

Le previsioni

Ma vediamo cosa ci aspetta per il weekend secondo Arpae: - sabato 23 marzo: Nuvolosità in aumento al mattino, associata a deboli piogge e isolati rovesci sulle pianure settentrionali e deboli piogge sui rilievi occidentali; nelle ore serali ampie e temporanee schiarite in pianura.

Temperature stazionarie nei valori minimi, compresi tra 7 e 9 gradi; in lieve aumento le massime con valori tra 20 e 23 gradi.

Venti deboli occidentali in pianura, deboli da sud-ovest sui rilievi al mattino, dal pomeriggio moderati con raffiche forti sui rilievi romagnoli. Mare poco mosso fino alla sera; in seguito mosso largo.

- domenica 24 marzo: Cielo poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani sui rilievi e pianura orientali dove si avranno piogge sparse e non si esclude la possibilità di qualche isolato e breve rovescio. Ampie schiarite in serata. Temperature in generale diminuzione, con minime comprese tra 5 e 9 gradi e massime tra 14 e 16 gradi. Mare mosso, con moto ondoso in attenuazione in serata.

La tendenza fino al 28 marzo: Il passaggio di un minimo depressionario, che dal Mediterraneo occidentale transita verso est, apporterà condizioni di tempo perturbato sul territorio regionale, con cielo coperto e precipitazioni diffuse nelle giornate di martedì e mercoledì. Le temperature, dopo un'iniziale diminuzione tenderanno a risalire.

La mappa delle previsioni