Previsioni meteo weekend delle Palme: in Emilia Romagna temperature miti, poi cambia tutto

Bologna, 20 marzo 2024 – È oggi il primo giorno di primavera e l’equinozio quest’anno in Emilia Romagna è iniziato con temperature miti. Una condizione climatica calda, tipicamente primaverile appunto, che resterà tale per qualche giorno, seppur con ancora delle incertezze: come la nebbia che ha interessato la Pianura Padana questa mattina, ma anche ieri e qualche goccia di pioggia sparsa. Sarà così anche a Pasqua?

“Le temperature si mantengono su valori tipici della fine di aprile, dunque oltre la norma anche di 5-6 gradi”, conferma Roberto Nanni, meteorologo Ampro. “L’alta pressione è tornata ad abbracciare tutta l’Emilia-Romagna fin quando un debole disturbo nuvoloso, dopo essersi addossato all’arco alpino, dovrebbe apportare qualche goccia di pioggia tra la seconda parte di giovedì 21 e la notte di venerdì 22. Il passaggio di questo fronte nuvoloso sarà accompagnato da un momentaneo rinforzo della ventilazione settentrionale e quindi da un saliscendi delle temperature”.

Primavera ancora incerta: le previsioni meteo in Emilia Romagna

Caldo, poi tutto cambia

Ma il vero cambiamento del tempo molto probabilmente avverrà questo weekend. "Nonostante il quadro di incertezza, gli ultimi dati indicano che una perturbazione più incisiva potrebbe investire con maggiore decisione il nostro territorio regionale durante la giornata di domenica 24”, spiega Nanni. Un weekend delle Palme incerto e forse piovoso, dunque.

“In questo caso, la ventilazione che si attiverà in seguito al passaggio dei fronti: dapprima meridionale sabato 23 con un innalzamento delle temperature e in seguito settentrionale con forte maestrale e una decisa flessione dei termometri. Questa perturbazione trascinerà una massa d’aria decisamente più fredda di quella attuale, spingendo le temperature fino al di sotto della norma stagionale al Centro-nord dopo un inizio di primavera con valori ben al di sopra della media”. Quindi il calo termico sarà a partire da lunedì 25 marzo in vista di Pasqua.

Che tempo fa durante il weekend

Da sabato 23 a lunedì 25 marzo, secondo Arpae Emilia Romagna, sarà un periodo “caratterizzato da condizioni di variabilità. Deboli precipitazioni sparse saranno più probabili domenica. Le temperature sono attese in lieve aumento sabato quando potranno localmente anche superare i 20 gradi, per poi subire una diminuzione abbastanza sensibile domenica, ritornando su valori prossimi alla norma”.

La tendenza del mese di marzo

“Anche se con poche attitudini statistiche, questa prima metà del mese presenta un andamento climatico di un grado in più rispetto a marzo 2023 (che chiuse con oscillazioni medie superiori alla norma di 1,52 °C)”, aggiunge ancora Nanni. Si parla quindi di “temperature minime e massime di questo mese mediate sul capoluogo regionale rispettivamente di 4,2 °C e 14,5 °C”.

Previsioni meteo giorno per giorno