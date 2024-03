Quando finirà il caldo primaverile in Emilia Romagna: la data in cui cambia il tempo

Bologna, 18 Marzo 2024 - Se questi ultimi giorni di marzo ci hanno fatto vivere una primavera anticipata, con temperature che hanno sfiorato i 18-19 gradi, a partire da sabato la situazione potrebbe variare.

Durante la settimana ci sarà ancora caldo, sono previsti circa 5-6 gradi sopra la media stagionale e non dovrebbero verificarsi rovesci, ma il weekend potrebbe riportarci ad una temperatura più consona e adeguata al mese di marzo.

Quando arriva la perturbazione e i suoi effetti

“Si tratta di una previsione a circa 144 ore di distanza, quindi chiaramente ancora non si può affermare con precisione che cosa succederà” premette il meteorologo Ampro Luca Lombroso, “tuttavia una perturbazione ci sarà, e si abbasseranno anche un po’ le temperature rispetto ai giorni feriali. Non mi sento però di parlare di ‘grande freddo’, o di ‘ondate di gelo’: vi saranno gradi del tutto normali per il periodo dell’anno in cui ci troviamo, anzi in realtà sono proprio le temperature dei prossimi giorni ad essere anomale, e ben sopra la media stagionale” spiega.

Fino a sabato infatti potrebbero esserci addirittura 7-8 gradi sopra la media nella zona che circonda Bologna, e domenica e lunedì invece scenderanno e torneranno nella norma.

“Il nostro territorio è particolare, avendo gli presenza Appennini le perturbazioni si spostano un po’ in avanti, quindi se il maltempo è previsto da sabato, da noi partirà circa domenica, questo perché ci sono dei richiami di correnti da sud-ovest” racconta il metereologo AMPRO.

Neve dove e quando

Lombroso poi aggiunge: “Leggo di allarmismi di gelo e neve, ma non è assolutamente così : sì è vero, nevicherà sulle Alpi e anche sulle vette più alte degli Appennini, ma non mi stupisce”.

Rischio eventi estremi

“Non ci sarà da preoccuparsi dunque, la perturbazione è un evento previsto che non dovrebbe causare danni. Inoltre - afferma Lombroso - “fino al 25 marzo circa non sono previste gelate tardive, né eventi estremi”.

Meteo Pasqua in Emilia Romagna

Su cosa succederà nella settimana di Pasqua ancora si sa ben poco “è ancora prematuro fare previsioni su quanto accadrà a fine mese” conclude l’esperto.

Che tempo farà nei prossimi giorni