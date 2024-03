Primavera 2024, alberi in fiore: dove vederli a Bologna. “La nuova stagione è arrivata in anticipo”

Bologna, 20 marzo 2024 – Bologna come Tokyo: la città si sta svegliando in questi giorni con i primi caldi e nuovi colori, rosa e bianco, soprattutto. La primavera sta arrivando anche in città, in contemporanea con la “sakura” del Giappone (il fenomeno spettacolare della fioritura dei ciliegi, ammirato da tutto il mondo).

Cominciano a sbocciare gli alberi in fiore: tra i quartieri e i parchi della città è già possibile intravedere qualche ciliegio e pruno, tra i primi a fiorire.

Dove vedere gli alberi in fiore

I bolognesi possono trovare i primi effetti della primavera in varie zone della città, andando in bicicletta per il centro o passeggiando tra i parchi. A partire dal parco più grande della città, i Giardini Margherita: qui sono diversi i pruni già sbocciati. Non fa eccezione via degli Orefici, le cui piante che accompagnano il viale sono già in fiore e danno un tocco di colore a una delle strade più famose della città, a due passi da Piazza Maggiore. Spostandosi verso il quartiere Saragozza, invece, il colore degli alberi si fa più rosso, con i mirabolani o rusticani, anch’essi della famiglia dei prunus.

Primavera in anticipo

Oggi 20 marzo, con l’equinozio di primavera saluteremo a tutti gli effetti l'inverno per entrare nella nuova stagione e per questo abbiamo chiesto un parere al fitopatologo Luigi Marchetti.

A che punto siamo con la fioritura degli alberi? E’ arrivata puntuale o in anticipo?

"Sicuramente in anticipo, di almeno quindici giorni durante l'inverno abbiamo avuto un addormentamento della pianta molto leggero: non ci sono state temperature sotto lo zero. Se dovesse tornare freddo sarebbe un disastro per le piante da frutto, poiché causerebbe un aborto per il frutto. Le piante ornamentali, invece, non dovrebbero avere grossi problemi".

Quali sono i primi alberi a fiorire?

“I pruni e i ciliegi, ma in generale tutte le Rosaceae fioriscono prima. Poi seguono tutte le altre piante in base all'andamento del meteo. Anche le margherite sono tra i primi fiori a spuntare, ma molto dipende dalla composizione fisico - chimica del territorio.

Quando ha influito la condizione meteorologica sulla fioritura?

“Moltissimo, lo scorso inverno è stato troppo caldo: le piante hanno bisogno di un periodo vegetativo per potersi riprendere. E questo anticipo di primavera è causato da questo. Ad aprile avremo un quadro più completo sulla fioritura".

Quando è prevista invece la fioritura dei glicini?

“I glicini sono intermedi nella sbocciatura, che avviene tra marzo e aprile. Molto dipende anche dalla zona in cui si trovano: le aree cittadine ad esempio fioriscono prima rispetto alla collina”.