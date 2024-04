Eventi nel weekend a Bologna: cosa fare il 25, 26, 27 e 28 aprile 2024

Bologna 25 aprile 2024 - Un weekend lunghissimo quello del ponte del 25 aprile 2024, e Bologna si arricchisce di eventi.

25 aprile

Pratello R'Esiste

Il 25 aprile 2024 torna la grande festa di strada organizzata dal comitato Pratello R’Esiste per ricordare il 79° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il tema principale sarà ancora la guerra, con la giornata del 24 aprile dedicata interamente alla Palestina e intitolata Bologna resiste per Gaza tra laboratori, musica e incontri in Piazza San Rocco che vedranno anche un intervento di Moni Ovadia. Ingresso gratuito.

25 aprile a Monte Sole

Un'occasione per campeggiare in memoria dei partigiani e delle partigiane. Un programma di eventi a ingresso libero tra storia, memoria, attualità, mostre fotografiche, dibattiti, interviste, letteratura, teatro, laboratori e musica. Tutto questo a Monte Sole (Marzabotto), a partire dalle 10 di mattina. Ingresso gratuito.

26 aprile

Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari, gruppo musicale indie pop bergamasco, hanno annunciato le nuove date che porteranno nei palazzetti "Fake news", disco uscito lo scorso dicembre e già certificato triplo platino. A Bologna si esibiranno all'Unipol Arena di via Gino Cervi 2, alle 21. L'evento è già sold out.

Puà

Dal vivo il nuovo progetto della scuderia Dischi Sotterranei. In apertura i Baseball Gregg. Un serata firmata Covo Club, viale Zagabria 1, ingresso a 10 euro più tessera Hovoc, a partire dalle 21.30.

Hertz

Dalla minimal tech alla deep con Sara Ru, Federico Apadula, Buba e Tommaso Mancò, insieme a David Santo. Il programma a suon di bassi del Kindergarten, via Calzoni 6, ingresso a 5 euro con diritti di prevendita.

Sabato 27 aprile

The Twinkle Brothers

Il leggendario gruppo reggae a Bologna, al Link di via Fantoni 21. Ad aprire e a chiudere la serata Peaceful Warrior Sound System, Dub Lab Interceptor Hi Fi, Immiroots, Sattamassagana, King Rico e Militant Youths. La serata inizia alle 23, ingresso a 20 euro più tessera aics.

Febbre a 90

Un party dedicato alla musica, allo stile e alle icone che hanno segnato gli anni ’90, all'Estragon Club di via Stalingrado 83. Ingresso a 10 euro più diritti di prevendita a partire dalle 23.

Your Funeral Party

Festival post punk al Covo Club con Je T’aime, The Foreign Resort, The Black Veils. Ingresso a 13 euro con tessera Hovoc.

Domenica 28 aprile

Alessandro Baricco: Abel concerto

Alessandro Baricco torna al Teatro Duse, via Cartoleria 42, con ‘Abel Concerto’. Lo scrittore torinese salirà sul palco il 28 settembre (ore 21), insieme ai musicisti Cesare Picco, Roberto Tarasco e Nicola Tescari, per leggere e ‘suonare’ sette capitoli del suo ultimo libro, intitolato ‘Abel’ e pubblicato da Feltrinelli. Lo spettacolo inizia alle 21, biglietti a partire da 26 euro.