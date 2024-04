Primaveranda 2024 a Budrio con mercatini e stand gastronomici: ecco quando

Budrio (Bologna), 19 aprile 2024 - Sport, tempo libero, ecosostenibilità saranno i temi della 35esima edizione di Primaveranda. Dal 25 aprile al 1° maggio a Budrio, torna l'atteso appuntamento che apre la stagione delle grandi sagre nel territorio.

L’evento

Primaveranda tradizionalmente è un contenitore pieno di idee, iniziative, intrattenimenti, cultura, buon cibo. Una forma ricca e articolata, che si è consolidata nel tempo divenendo appuntamento tradizionale e originale nel panorama degli eventi che si svolgono nella nostra area metropolitana. Una rassegna realizzata con il contributo di tante realtà associative e istituzioni culturali cittadine, coordinata dalla sapiente regia di Pro Loco e sotto l'egida del Comune di Budrio.

Prezioso il contributo dei commercianti, il Comitato degli operatori economici di Budrio, che con il sostegno di Confcommercio Ascom Bologna, ad ogni edizione della kermesse contribuisce a dare vita al centro storico, con iniziative di animazione, musica, piccoli grandi eventi.

"Programma sempre ricco”

"Possiamo dire che a Budrio cultura, ambiente, storia cittadina e socialità sono valori e risorse a cui i nostri imprenditori guardano da sempre con attenzione - ha affermato Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna - con l'intento di garantire al tessuto produttivo e sociale grande vivacità e quindi ulteriore attrattiva. Primaveranda è un'evidente testimonianza di questo, con un programma sempre ricco, pieno di eventi, iniziative, cultura, sia ricercata e innovativa, sia popolare e legata alle nostre tradizioni. In particolare, voglio ricordare quest'anno, fra le tante proposte, la grande kermesse di danza che caratterizzerà tutta la manifestazione: tanti appuntamenti con il ballo in tutte le sue declinazioni e le più quotate scuole di danza del nostro territorio, dal 'liscio filuzziano' della mitica "Scuola Gabusi", nel Parco Alessandrini di Via Verdi, alle atmosfere di "Corazon Latino", alla danza del ventre delle "Odalische", a "Spazio Tango", al "Boogie Woogie Cotton Club", al ballo country in Piazza Filopanti”.

“Consentitemi infine di sottolineare il ruolo delle attività economiche e dei negozi - conclude Giancarlo Tonelli - che non solo rendono vivi e attraenti i nostri centri con la loro presenza e con la loro offerta commerciale, ma che con la loro partecipazione sanno anche infondere entusiasmo e dare valore economico a questi grandi appuntamenti: solo il commercio e l'economia di prossimità, nei centri grandi e piccoli del nostro territorio, sono in grado di coniugare crescita economica e valorizzazione della proposta culturale, delle tradizioni, delle radici e della storia dei luoghi, con le loro grandi potenzialità, e capaci di rappresentare anche un importante ‘volano' turistico".

“Primaveranda dà visibilità alle nostre imprese”

"Primaveranda è sicuramente fra le più note e affermate manifestazioni che si svolgono sul nostro territorio - ha affermato Debora Badiali, primo cittadino di Budrio - grazie alla collaborazione tra Comune, Pro Loco, Comitato degli operatori economici che insieme con associazioni del territorio ogni anno realizzano un programma che vanta decine di iniziative. Primaveranda è, al contempo, un'occasione importante anche per il tessuto commerciale, con un forte contenuto mercantile e grandi opportunità di visibilità per le nostre imprese, richiamando un pubblico nutrito”.

"Appuntamento di risalto"

"Per consultare e scaricare il ricchissimo programma della manifestazione, invitiamo a visitare il sito di Pro Loco Budrio - prosegue Pierfranco Delmastro, presidente di Pro Loco - ricordando che Primaveranda è nata oltre 30 anni fa intorno al commercio budriese, ma è cresciuta negli anni rafforzandosi nei contenuti culturali e di intrattenimento fino a diventare un appuntamento di grande risalto nel calendario degli eventi metropolitani, grazie all'impegno costante di tutte le componenti, partendo ovviamente dall'Amministrazione Comunale, le importanti istituzioni culturali cittadine, le associazioni culturali, sportive e del volontariato, i commercianti, le associazioni di categoria come Confcommercio, che fin dalla nascita ha accompagnato le vicende della nostra storica rassegna".

“Primaveranda si lega a temi come natura e ambiente”

"Il tema naturalistico, che da sempre caratterizza la manifestazione, era un argomento all'avanguardia oltre trent'anni fa, quando nacque Primaveranda - ricorda Carlo Pagani, vicepresidente di Pro Loco e art director della rassegna - e oggi è quantomai attuale. Allora, la messa a dimora degli alberi che oggi formano il Bosco Eichenau, in via Gobetti, da parte dei bambini e dei ragazzi non fu solo un gesto simbolico: duecento piccole querce sono diventate alberi imponenti che riempiono di verde un'area pubblica. L'impegno degli esordi ha accompagnato nel tempo Primaveranda, diventato un evento che, oltre a celebrare la primavera, si lega ai temi della natura e dell'ambiente, ricorrenti e declinati in questa 35esima edizione attraverso seminari, conferenze, laboratori per i bambini, camminate e percorsi ciclabili alla scoperta della nostra campagna e del nostro territorio. Ricordo, nondimeno, che spettacoli, cultura, mercati, ristorazione musica e divertimento accompagneranno la manifestazione tutti i giorni della rassegna".

"Obiettivo valorizzare il territorio”

"Voglio esprimere un vivo ringraziamento a tutte le attività commerciali di Budrio che hanno contribuito alla realizzazione di Primaveranda 2024 - sostiene Tilde Ragazzini, presidente della locale Confcommercio Ascom e del comitato dei commercianti di Budrio -, ma voglio anche ricordare il grande sostegno del Comune, il lavoro di regia della Pro Loco e il contributo e la collaborazione che ogni anno ci offre Confcommercio Ascom. Primaveranda in oltre 30 anni si è affermata come l'evento primaverile più atteso nel calendario delle manifestazioni della nostra pianura. L'obiettivo negli anni è rimasto: valorizzare il territorio e tutto ciò che esso esprime, rafforzare il rapporto fra i cittadini e il paese in cui vivono, ma anche attirare pubblico e visitatori".