Festa di Primavera 2024 a Castenaso: il programma

Bologna, 17 aprile 2024 – Due giorni all'insegna della bella stagione, a pochi km da Bologna. Castenaso vi aspetta nel weekend di sabato 20 e domenica 21 aprile con la tradizionale 'Festa di Primavera', giunta alla decima edizione e ricca di appuntamenti all'aperto tra concerti, stand gastronomici e tanto altro. L'organizzazione è a cura della Pro loco locale e di Com.Com, il comitato degli operatori commerciali, con il contributo di Confcommercio Ascom Bologna e del Comune di Castenaso.

Il programma dell’evento

I festeggiamenti hanno inizio sabato 20 aprile in piazza Zapelloni. A partire dalle ore 19 è possibile gustare i piatti della cucina tradizionale nel ricco stand gastronomico allestito dalla Pro Loco. L'appuntamento con la musica è previsto alle ore 21 con l'esibizione del gruppo musicale TropicalSwinger, che presenta cover di brani celebri della musica pop, rock, latin, italiana e straniera.

Domenica 21 aprile, invece, la festa si estende per gran parte della giornata, dalle 9 alle 21. Musica, intrattenimento e spettacoli di ogni tipo per grandi e piccoli si preparano ad invadere le vie del centro, pedonalizzate per l'occasione. Non mancano gli stand gastronomici, le esibizioni sportive, gli eventi culturali come la seconda edizione del festival poetico e molto altro. I negozi rimangono aperti con offerte e promozioni speciali in vista dell'avanzare della stagione primaverile.

"L'obiettivo è di valorizzare il nostro territorio"

"Queste importanti manifestazioni – sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna – vogliono essere certamente un’occasione in più di visibilità per le nostre aziende, ma soprattutto sono tese a riaffermare l’importanza della rete dei negozi di prossimità, quale componente fondamentale del tessuto urbano ed elemento indispensabile per garantire un servizio basilare ai cittadini, una migliore qualità della vita e del territorio. Un ruolo affermato una volta di più dalle attività commerciali di Castenaso, che hanno partecipato con entusiasmo e senso di appartenenza alla comunità alla realizzazione dell’evento".

"Esprimo vivo ringraziamento a tutte le attività commerciali di Castenaso che con il loro contributo rendono possibile la realizzazione di questa manifestazione – afferma il presidente del Com.Com Giacomo Pezzoli –, ma voglio anche ricordare la fondamentale collaborazione con Pro Loco, il sostegno di Confcommercio Ascom, il patrocinio del Comune di Castenaso".

"Sono convinto che la Festa di Primavera, oltre all’obiettivo di dare impulso al commercio – conclude invece il vicepresidente del comitato, Davide Merighi –, persegue l’obiettivo di valorizzare il territorio, rafforzare il rapporto fra il commercio locale e i consumatori e promuovere nei confronti dei cittadini e del pubblico il ruolo della nostra rete di negozi".