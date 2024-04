Arriva la primavera, strade vestite a festa

Un fine settimana pieno di appuntamenti, quello che sta arrivando a Castenaso con la decima Festa di primavera, un ricco programma di appuntamenti organizzato da Com.Com, il comitato degli operatori commerciali di Castenaso, Pro Loco aps, con il contributo di Confcommercio Ascom Bologna e col patrocinio del Comune. Domani, in Piazza Zapelloni una serata di grande richiamo: a partire dalle 19, sarà attivo il ricco stand gastronomico della Pro Loco, con piatti di cucina tradizionale; alle 21 è previsto il grande concerto del gruppo musicale "TropicalSwinger", con brani classici della musica pop, rock, latin, italiani e stranieri.

Domenica, 21 aprile, per tutta la giornata – dalle 9 alle 21 – le vie del centro, pedonalizzate, diverranno un contenitore ricco d’appuntamenti, con musica, intrattenimento e spettacolo, proposte di gastronomia, esibizioni sportive e la seconda edizione del festival poetico e tanto altro ancora. I negozi saranno aperti con offerte, promozioni, omaggi e presenteranno ai visitatori tutte le novità per la stagione primaverile che avanza. Tante le cose da vedere: gruppi musicali, spettacoli, giochi e intrattenimenti per i bambini, esibizioni sportive, un mercato straordinario degli ambulanti, un ricco mercato di artigianato artistico e creativo. Associazioni del volontariato, culturali e sportive animeranno la giornata all’insegna del divertimento e, naturalmente, non mancheranno gli stand gastronomici.

"Queste importanti manifestazioni – ha sottolineato Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio – vogliono essere certamente un’occasione in più di visibilità per le nostre aziende, ma soprattutto sono tese a riaffermare l’importanza della rete dei negozi di prossimità, quale componente fondamentale del tessuto urbano ed elemento indispensabile per garantire un servizio basilare ai cittadini, una migliore qualità della vita e del territorio. Un ruolo affermato una volta di più dalle attività commerciali di Castenaso, che hanno partecipato con entusiasmo e senso di appartenenza alla comunità alla realizzazione dell’evento".

"Esprimo vivo ringraziamento a tutte le attività commerciali di Castenaso che con il loro contributo rendono possibile la realizzazione di questa manifestazione – afferma Giacomo Pezzoli, presidente del Com.Com – ma voglio anche ricordare la fondamentale collaborazione con Pro Loco, il sostegno di Confcommercio Ascom, il patrocinio del Comune di Castenaso".