Protagonisti e comparse: casting aperti in Emilia-Romagna per due film

Bologna, 2 maggio 2024 - A.A.A. Cercasi attori. Sono in corso i casting per un film “made in Emilia-Romagna”, nei quali sono ricercate, infatti, due figure per il nuovo film di Carolina Cavalli, intitolato “Il rapimento di Arabella” e prodotto da Elsinore Film, le cui riprese inizieranno ad agosto: per il ruolo della protagonista, una bambina tra i 6 ed i 10 anni, capelli chiari ed occhi azzurri, con un accento pulito del Nord/Centro Italia, e per il ruolo secondario un bambino, con accento pulito del Nord/Centro Italia.

Per entrambi i ruoli non sono necessarie esperienze pregresse nel campo della recitazione. I nuovi casting dopo quelli avvenuti in altre città della regione, in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission, avranno luogo venerdì 3, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30, nella Sala Corsi della Cna Ferrara in via Caldirolo 84 a Ferrara, e sabato 4 maggio, dalle 14 alle 19 nel Teatro al Parco, in Parco Ducale 1, a Parma.

E’ obbligatorio presentarsi ai provini con la liberatoria compilata e firmata dai genitori.

Per informazioni e autocandidature si può scrivere esclusivamente alla mail: arabella.minori@gmail.com.

Ma non finisce qui, perché sono ricercate anche figurazioni e comparse per il lungometraggio, dal titolo provvisorio, “Le Bambine”, per la regia di Nicole e Valentina Bertani e prodotto dalla Lume e Emma Films, in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission.

In questo caso, si cercano uomini e donne dai 18 ai 35 anni, disponibili a lavorare per una o più giornate in scene che si gireranno tra maggio e giugno a Castel Bolognese.

In particolare, sono privilegiati i look anni ’90 come frange, meches, capelli colorati, rasati o con la cresta, piercing. L’ambientazione sarà una discoteca frequentata da gabbers e warriors, pertanto è benvenuta la famigliarità con il ballo e la musica hardcore.

Inoltre si cercano anche uomini alti e muscolosi, che possano interpretare i buttafuori, e ragazzi e ragazze che abbiano esperienza come barman. Per candidarsi non ci saranno casting fisici, ma occorrerà compilare un form all’interno del quale sarà richiesto di caricare alcune foto che risultino nitide, possibilmente scattate alla luce naturale o con una buona illuminazione artificiale, su sfondo chiaro. È vietato indossare, per la candidatura, occhiali da sole, mascherina o inviare foto di gruppo, come anche effettuare ritocchi alle fotografie e aggiungere filtri. Per ogni informazione contattare alla mail lbextras24@gmail.com.