Incidenti per nebbia, chiusa la A1 tra Piacenza e Parma: code in entrambe le direzione. I percorsi alternativi

Parma, 19 febbraio 2024 – Una serie di incidenti a causa della nebbia questa mattina spacca in due l'Italia: chiusa la A1 tra Piacenza e Parma in direzione sud poco prima delle 9. Un maxi tamponamento tra una trentina di veicoli si è verificato in corrispondenza di fitti banchi di nebbia sulla A1 Milano-Napoli nell’area della pianura emiliana, nei pressi di Alseno e del bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia. Code prima del tratto chiuso in entrambe le direzioni: percorso alternativo sulla viabilità ordinaria.

Nel maxi tamponamento sulla A1 tra Piacenza e Parma con una trentina di veicoli coinvolti, secondo un primo bilancio, ci sarebbero almeno 15 feriti. Di questi almeno due sono in gravi condizioni e sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma. Il bilancio è in continua evoluzione.

A metà mattina sono state segnalate lunghe code sulla A1 in direzione di Bologna prima del tratto chiuso e anche 7 chilometri di coda in direzione di Milano. A chi viaggia in direzione di Bologna si consigli di uscire a Piacenza Ovest sulla A21 Torino-Brescia, dove si sono formati 2 chilometri di coda, e di fare rientro in autostrada da Parma, avendo percorso la viabilità ordinaria. Percorso inverso per chi viaggia in direzione di Milano.

Per le lunghe percorrenze degli utenti che da Milano sono diretti a Firenze, si consiglia di percorrere la A7 in direzione Genova, poi la A12 in direzione Livorno ed a seguire la A11 in direzione Firenze, percorso inverso per chi da Firenze è diretto a Milano.

È scattata la procedura di emergenza con la chiusura del tratto Piacenza-Parma in direzione Bologna. A quanto si apprende, sono almeno due i focolai di incidenti ad altezza Alseno (provincia di Piacenza) in direzione Bologna, tra i km 80 e 85. Il 118 ha inviato sul posto diversi mezzi sia da Piacenza sia da Fidenza e sono intervenuti anche i vigili del fuoco da Piacenza e Fiorenzuola. Impegnate diverse pattuglie dalla Polizia stradale.

Incidenti per nebbia, chiuso tratto di A1 Piacenza-Parma

Chiuse in entrata, in entrambe le direzioni, le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza. Sul posto Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale e mezzi di soccorso. Banchi di nebbia anche sulla A22 tra Verona e Modena, al momento senza chiusure. Nei giorni scorsi era stato chiuso un tratto di circa 80 chilometri per tre giorni di fila.

notizia in aggiornamento