A1: i percorsi alternativi dopo gli incidenti per nebbia e le code

Parma, 19 febbraio 2024 – Gli incidenti sull’A1 Milano Napoli per nebbia fitta hanno portato a disagi e chiusure sui tratti autostradali.

Secondo le ricostruzioni, si è trattato di un maxi tamponamento tra una trentina di veicoli nei pressi dell’autogrill di Fiorenzuola, che ha portato anche a 17 feriti, di cui due gravi. Nel tratto Parma – Fiorenzuola sono segnalati 7 chilometri di coda tra Bivio A1/A15 in direzione Milano per curiosi, mentre è stato chiuso il tratto Piacenza – Fidenza dal km 55.8 in direzione Napoli.

Incidenti per nebbia, chiuso tratto di A1 Piacenza-Parma: i percorsi alternativi

I percorsi alternativi

Per quanto riguarda il tratto Parma – Fiorenzuola, l’uscita consigliata da Autostrade per l’Italia provenendo da Bologna è Parma Ovest su A15 Parma – La Spezia. Per quanto riguarda il tratto chiuso tra Piacenza e Fidenza direzione Napoli, l’uscita da prendere se si viaggia da Milano è Piacenza Ovest su A21 Torino-Piacenza-Brescia, mentre l’entrata consigliata verso Bologna è quella di Parma.