Guidare con la nebbia: ecco le regole e i consigli da seguire

Bologna, 19 febbraio 2024 - La nebbia costituisce uno dei maggiori pericoli per gli automobilisti. Trovandosi all’improvviso di fronte un banco di nebbia, i guidatori meno esperti potrebbero avere maggiori difficoltà o addirittura impaurirsi. Regola numero uno: limitare la velocità. Poi evitare i sorpassi e aumentare la distanza di sicurezza.

La nebbia costituisce uno dei maggiori pericoli per gli automobilisti (foto generica)

Prima di mettersi in auto, comunque, bisogna sempre informarsi sulle condizioni e in caso di nebbia mettersi in viaggio solo se assolutamente indispensabile.

E' molto importante sapere come bisogna comportarsi in caso di nebbia e quali sono le regole da seguire. Soprattutto in autostrada. Questa mattina in A1 proprio la nebbia ha causato una serie d’incidenti con 25 feriti e una trentina di mezzi coinvolti.

Cosa dice il Codice della Strada?

Il Codice della strada prescrive che, in autostrada, quando la visibilità scende sotto i 100 metri, non si devono superare i 50 chilometri orari, invece dei 130 solitamente consentiti. Una parte della normativa regolamenta l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva.

Quali luci tenere accese?

Secondo l'articolo 153 "in caso di nebbia e in ogni altro caso di scarsa visibilità', durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Al comma 2 si sottolinea che "Di giorno, in caso di nebbia, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità' possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori." Al comma 8 si sottolinea che "In caso di nebbia con visibilità' inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato".

Banco di nebbia all'improvviso

Quando un automobilista si trova di fronte un banco di nebbia è importante non frenare all’improvviso, ma ridurre la velocità del veicolo in modo graduale. Fare manovre in modo repentino potrebbe infatti mettere in difficoltà chi viaggia dietro di noi. In condizioni meteo avverse e con visibilità ridotta è sconsigliabile effettuare sorpassi.

Safety car

La Safety Car può essere utilizzata per la segnalazione di un'anomalia o di un pericolo presenti sulla strada: dall'incidente alla presenza in carreggiata di materiale, persone o animali vaganti, ma può essere attivata al fine di imporre la velocità massima ritenuta di sicurezza in caso di avverse condizioni meteo quali la presenza di nebbia fitta, pioggia battente, neve o ghiaccio sulla carreggiata.

Dipartimento della Protezione civile: i consigli

In presenza, o in previsione, di nebbia, secondo quando riportato dal Dipartimento della Protezione civile, è opportuno evitare di mettersi al volante, o quantomeno valutare obiettivamente le effettive necessità di spostarsi in automobile; se possibile, rinunciare all'automobile e preferire il treno. "Se c'è nebbia anche di giorno, accendi gli anabbaglianti, i proiettori fendinebbia e le luci posteriori antinebbia, non gli abbaglianti. Nella nebbia, la cosa più importante è vedere ed essere visti. Una luce potente e concentrata come quella degli abbaglianti è del tutto controproducente, dal momento che la nebbia la riflette creando una sorta di 'muro luminoso' e riducendo ulteriormente la già di per sé ridotta visibilità. Ecco altri consigli: aumentare la distanza di sicurezza, evitare il sorpasso nelle strade con carreggiata a doppio senso; fermarsi, se necessario, fuori della carreggiata.