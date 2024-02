Modena, 17 febbraio 2024 - Autostrada del Brennero chiusa per nebbia: dalle 9.18 è stata disposta la chiusura dall'allacciamento A4 Milano-Venezia all'allacciamento A1 in provincia di Modena, circa 80 chilometri, in entrambe le carreggiate.

Anche ieri era stata presa una misura simile.

La mattina del 5 febbraio c'erano stati incidenti a catena con diversi veicoli danneggiati, diversi feriti e un morto, a causa della scarsa visibilità in pianura padana.

I percorsi alternativi

L’entrata consigliata verso il Brennero: Verona Nord su A22 Brennero-Modena. L’uscita consigliata provenendo da Bologna: Verona Nord su A22 Brennero-Modena. L’uscita consigliata provenendo da Milano: Modena Nord.

Previsioni meteo

Secondo le previsioni meteo di Arpae, la nebbia dovrebbe alzarsi nelle ore centrali della giornata. Nuova formazione di banchi di nebbia sul settore orientale dell’Emilia Romagna e lungo il corso del Po è prevista dal tardo pomeriggio.

Anche domani, secondo i modelli Arpae, è prevista la formazione di nebbie.

Il maxi tamponamento del 5 febbraio

La mattina del 5 febbraio, a causa della nebbia, c'è stato un maxi tamponamento a catena, con circa centinaia di mezzi coinvolti in modo più o meno grave. Sono stati almeno venticinque i feriti, mentre un camionista è deceduto. La tragedia intorno alle 8.20 del mattino tra Reggiolo e Carpi, nel Modenese, quindi in direzione sud sull’A22 del Brennero.

Inizialmente due tir sono finiti l’uno contro l’altro e, a catena, si sono schiantati tutti gli altri. Almeno sette i nuclei di incidenti avvenuti a pochi metri l’uno dall’altro. Complici del disastro sicuramente la nebbia ma anche l’alta velocità.

Dopo un primo banale tamponamento ne è seguito un secondo tra Campogalliano e Carpi. Lo schianto è stato violentissimo e, all’arrivo dei soccorsi, per uno dei conducenti non c’era più nulla da fare. A perdere la vita un 41enne di origine albanese residente in provincia di Como.

Si è trattato dunque di un maxi tamponamento che ha coinvolto un centinaio di veicoli nel tratto compreso tra il km 288 e il 294, in direzione sud.