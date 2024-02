Ancora nebbia sull’Autobrennero: chiuso tratto dell’allacciamento A1 A4

Modena, 18 febbraio 2024 - La nebbia continua a incombere sulla pianura padana, e in particolare sull'Autobrennero, dove anche stamattina l'autostrada è stata chiusa per la scarsa visibilità. Dalle 6,46 infatti è stata disposta la chiusura del tratto stradale tra l'allacciamento della A4 Milano-Venezia e l'allacciamento della A1 in entrambe le carreggiate, nel Modenese.

Nebbia in autostrada, foto generica

Anche ieri e l'altro ieri era stata adottata una misura analoga a causa dei banchi di nebbia comparsi nella zona. In quel caso la nebbia aveva causato incidenti.

In particolare ieri 21 auto e un camion, su cui viaggiavano in tutto una sessantina di persone, sono rimaste coinvolte in una serie di tamponamenti sull'A22 Modena Brennero nel tratto Mantova Nord - Nogarole Rocca.

Nove delle sessanta persone coinvolte, tra cui un bambino, sono state portate in ospedale.