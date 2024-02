Tamponamenti a catena in A22 e A1: maxi ingorgo nella nebbia. Autostrada chiusa per 70 km

08:37

Chiusa l'Autobrennero per 70 km

A causa dello sciame di tamponamenti che si sono verificati per la nebbia tra Reggiolo e Carpi in A22, tra i km 285 e 300 in entrambe le direzioni, l'Autobrennero è stata chiusa, in entrata, per precauzione e progressivamente, per circa 70 chilometri: dal casello di Nogarole Rocca a Campogalliano.