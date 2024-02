Cisterna si ribalta in A14: autostrada chiusa per ore tra Pesaro e Fano

Pesaro, 5 febbraio 2024 – Drammatico incidente stradale, intorno alle 18.30, lungo la corsia sud dell’A14 poco lontano dalla galleria di Novilara. Un’autocisterna contenente mosto, diretta a nord, ha improvvisamente sbandato verso sinistra, saltando il guard rail centrale per poi rovesciarsi sul lato opposto della corsia di sorpasso della sud.

Terrore in A14 a Pesaro: cisterna salta corsia e si ribalta (foto Toni)

Tamponamenti a catena in A22: cento mezzi coinvolti, 25 feriti e un morto

Solo un miracolo ha evitato che rimanessero coinvolti altri mezzi. Il camionista è rimasto incastrato all’interno della cabina di guida ed è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco per estrarlo e affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Da quanto si è appreso, l’uomo è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale di Torrette di Ancona in codice rosso. Le sue condizioni pur esser serie non appaiono drammatiche. L’uomo sarebbe rimasto sempre lucido.

Ancora da capire come sia potuto accadere l’incidente. Da quanto si è appreso, il mezzo procedeva a velocità regolare se non bassa, essendo carico di mosto di vino (la cisterna ha retto all’urto e non si è aperta). Qualcosa deve aver fatto perdere il controllo del volante al camionista che non ha potuto fare nulla per impedire di invadere la corsia opposta. Presumibilmente, la ruota anteriore di sinistra è scoppiata ed ha trovato qualcosa che l’ha fatta alzare facendo da trampolino per il salto nell’altra corsia, quella sud, dove in quel preciso istante non stava transitando nessuno, il che assomiglia molto al miracolo. Le auto che sono sopraggiunte da lì a qualche attimo sono riuscite ad evitare la cisterna capovolta allertando immediatamente i soccorsi.

La corsia sud è stata bloccata per almeno 4 ore in modo da consentire la rimozione del mezzo e la pulizia del fondo stradale mentre il traffico verso nord ha potuto proseguire. I mezzi che scendevano verso sud sono stati fatti uscire obbligatoriamente a Pesaro e fatti rientrare a Fano.

Agli utenti diretti verso Ancona si consiglia di uscire a Pesaro, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Fano.