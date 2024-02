Nebbia in Emilia Romagna: fino a quando, le previsioni meteo aggiornate

Bologna, 5 febbraio 2024 – Nebbia fitta e incidenti con diversi feriti, oggi in Emilia Romagna, con tamponamenti a catena e autostrada a lungo chiusa, in alcuni tratti dell’A22 e dell’A1 tra Reggio Emilia e Modena.

Ma ce ne sono stati anche nei giorni scorsi nel Ferrarese e la memoria va al 2018 e al 2015 quando in A13 con decine di auto coinvolte la nebbia ha provocato anche vittime.

Ma quanto durerà? Secondo le previsioni di Arpae, con l’anticiclone Zeus che ha portato un caldo anomalo, ci sarà nebbia tutta la settimana in Emilia Romagna.

Rischiosa per la guida, sarà importante mettersi al volante con prudenza. Vediamo quali saranno le zone più colpite e gli orari più pericolosi con visibilità molto limitata.

Oltretutto, in questi giorni la qualità dell'aria è davvero scadente sulla Pianura Padana, ammorbata da smog e dal ristagno di inquinanti.

Previsioni meteo per domani, 6 febbraio

Anche per domani, martedì 6 febbraio, in mattinata in Emilia Romagna Arpae prevede “foschie dense e banchi di nebbia con visibilità localmente ridotta, in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata”. Dalla sera e la notte “nuovo aumento della copertura nuvolosa bassa e stratificata con foschie dense e nebbie, più dense sul settore centro-orientale della regione”.

Previsioni meteo per mercoledì 7 febbraio

In pianura e nelle aree vallive estesi banchi di nebbia all’inizio della mattinata di mercoledì 7 febbraio. Come accade di solito, nel corso della giornata la nebbia si attenuerà. Arpae non esclude deboli piovaschi lungo i rilievi centro-occidentali.

Previsioni meteo dei prossimi giorni

Maltempo in arrivo verso il fine settimana: in aumento da venerdì la copertura nuvolosa con nubi basse e stratificate derivanti da flussi temperati di origine atlantica. In arrivo piogge deboli o moderate, inizialmente in estensione da ovest verso est. La nebbia? Continueranno ad essere presenti foschie diffuse. Temperature ancora aumento da giovedì, poi in temporanea diminuzione, precisa Arpae.