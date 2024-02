Incidente in A1 tra Modena e Valsamoggia: traffico bloccato e diversi chilometri di coda

Modena, 16 febbraio 2024 – Incidente sulla A1, temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia in direzione Bologna. Lo schianto è avvenuto alle 19 circa e ha coinvolto un mezzo pesante che si è intraversato all’altezza del km 174. Il traffico è bloccato e si registrano 3 chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Si registrano inoltre 5 chilometri di coda tra Modena nord e Modena sud in direzione Bologna per l’uscita obbligatoria e 2 chilometri di coda anche in direzione Milano nel tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud. Chi viaggia da Milano verso Bologna deve uscire a Modena sud e può rientrare in A1 a Valsamoggia, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Modena nord.