Ancora nebbia sulla A22 del Brennero: 50 km/h e safety car

Modena, 19 febbraio 2024 - Dopo lo stop per nebbia sulla A22, per tre giorni consecutivi, oggi l'Autobrennero è percorribile, ma la nebbia continua ad avvolgere il tratto tra Modena e Verona. Tanto che si viaggia a 50 km/h e con la safety car.

Nebbia sull'Autobrennero: facile incorrere in tamponamenti, foto generica

Occhio alla sicurezza in autostrada

Nebbione anche stamattina, dunque, particolarmente fitta nel tratto dell'A22 tra Mantova e Carpi. Così, in accordo con la Polstrada, Autostrada del Brennero ha approntato un servizio di safety car per uniformare le velocità di transito e garantire la massima sicurezza possibile a chi è in viaggio. Con queste condizioni di scarsa visibilità il limite di velocità indicato è di 50 chilometri orari. Al netto di alcuni tamponamenti di lieve entità, tutti senza feriti, la circolazione al momento è regolare, informa la società. La visibilità è intorno ai 70 metri (ieri era a 20). Tutto il personale di Autostrada del Brennero, coadiuvato da numerose pattuglie della Polizia Stradale, è mobilitato.

Nebbia: le previsioni di Arpae

Ma quanto durerà questa nebbia che sembra catapultarci indietro di 30 anni e più? Arpae per oggi segnala "foschie dense e nebbie sulle pianure a ridosso del Po e settore costiero in progressivo dissolvimento nel corso della mattinata; sul resto della regione nuvolosità irregolare con ampie zone di sereno. In serata tendenza ad aumento della nuvolosità sul settore occidentale e nuova formazione di nebbie sul settore costiero e delta del Po". Anche per domani gli esperti prevedono nebbia, ma più spostata a Nord-Est: "Foschie dense e locali banchi di nebbia tra la notte ed il mattino lungo l' asta del Po e zona costiera". Quanto a mercoledì, i meteorologi prevedono "Foschie dense e nebbie sulle pianure a ridosso del Po e zona costiera in dissolvimento nel corso della mattinata; sul resto della regione nuvolosità alta e sottile con buone condizioni di irraggiamento. In serata aumento della nuvolosità su tutto il territorio con possibilità di qualche debole precipitazione sui rilievi".

Il periodo nebbioso dovrebbe esaurirsi da giovedì 22 a domenica 25 febbraio, grazie a una depressione atlantica che "apporterà condizioni di tempo in prevalenza instabile con precipitazioni soprattutto sui rilievi e condizioni di variabilità sul resto della regione. Temperature inizialmente in aumento nei valori minimi e poi in flessione con valori comunque sempre superiori alla norma".

La mappa del meteo