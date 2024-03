Pasqua nei castelli in Emilia Romagna: tra caccia all’uovo, visite e magia. Il programma

Bologna, 28 marzo 2024 – C’è solo l’imbarazzo della scelta per una Pasqua e Pasquetta davvero speciale nei Castelli dell’Emilia Romagna che per le imminenti feste hanno deciso di aprire le loro porte e grandi e piccini con un ricco programma di intrattenimento ed esperienze uniche

Per i bambini non mancano le avventure nel bosco, cacce alle uova di Pasqua nascoste nei giardini, scuole di magia per aspiranti maghetti. Per chi ama sognare ecco le tavole apparecchiate, come nelle grandi occasioni, con piatti preziosi e calici di vetro di Murano. Non mancano tante esperienze guidate per scoprire quale favola è custodita nella storia di ogni castello, con percorsi in notturna, visite con incluso un brunch ed “esplorazioni” condotte da personaggi in costume medievale.

Cacce al tesoro in piazze e borghi

Fino al 2 aprile si può giocare a Escape Challenge Experience on the Road nei Castelli del Ducato in 35 città d'arte e borghi storici, una sfida perfetta per gruppi di amici, coppie e famiglie. La partenza del gioco è sempre la piazza principale del paese prescelto. In 120 minuti bisogna risolvere una serie di enigmi e di sfide per arrivare alla vittoria. Ecco dove si gioca in provincia di Piacenza: Piacenza città, Ponte dell'Olio, Castell'Arquato, Bobbio, Pianello Val Tidone, Vernasca – Vigoleno, Gazzola – Rivalta.

In provincia di Parma: Parma città, Fidenza, Salsomaggiore Terme, Noceto, Montechiarugolo, Langhirano, Colorno, Sissa Trecasali, Busseto, Fontanellato, San Secondo Parmense, Fontevivo, Sala Baganza, Soragna, Polesine Zibello, Roccabianca, Varano de' Melegari, Bardi, Berceto, Compiano.

In provincia di Reggio Emilia: Correggio, Castellarano, Guastalla, Quattro Castella.

Giochi a enigmi e labirintici problemi

Ravenna: sabato 30 marzo anche la Rocca di Riolo (Ra) ha un gioco a enigmi e labirintici problemi, ispirato a Leonardo da Vinci.

Escursioni, benessere e wellness

Parma: a Torrechiara, nel territorio di Langhirano, il 30, 31 marzo e 1° aprile, si percorre il Cammino Via di Linari tra castelli, colline, degustazioni in cantine e altre produzioni locali.

Piacenza: nei giorni delle festività pasquali (dal 28 marzo al 2 aprile) il centro Spa & Wellness del Castello di Rivalta (Pc), offre tante proposte benessere, tra massaggi con olio al cioccolato e scrub al sale marino e menta.

Reggio Emilia: un’altra idea per passare i giorni di Pasqua è il Castello di Bianello (Re), dove l'Oasi Lipu organizza panoramiche passeggiate nel verde lungo il Sentiero dei Ducati e visite al maniero arredato.

Caccia alle uova, draghi, elfi e magia per bambini

Poche cose sono più divertenti che correre e giocare dentro un vero castello millenario. Ecco che in Emilia-Romagna il sogno diventa realtà.

Piacenza: al Castello di Gropparello (Pc), sulle colline a una manciata di chilometri da Piacenza, il Parco delle Fiabe che circonda il castello si riempie di personaggi, per una sfida che coinvolgerà tutti i bambini: il principe degli Elfi a portare l’uovo di drago agli Elfi, sfuggendo ai trabocchetti della strega cattiva. Volendo si può anche prenotare il pranzo alla Taverna medievale. In programma a Pasqua e Pasquetta, a turni dalle 10.30.

Parma: al Castello di Pallavicino a Varano dei Melegari (Pr) il lunedì di Pasqua apre la scuola di magia più famosa del mondo: i bambini dai 6 agli 11 imparano i rudimenti della magia, mentre i genitori possono seguire la visita guidata gratuita.

Un altro bel maniero, la Rocca Sanvitale di Fontanellato (Pr) aspetta i più piccoli domenica pomeriggio (31 marzo) per una visita animata, guidata dal “Re del Cioccolato” e dai suoi aiutanti con uova di cioccolato per tutti.

Sempre nel Parmense il Lunedì dell’Angelo scatta la Caccia alle uova colorate all’antica Rocca di Sala Baganza (Pr). Il giardino che circonda la fortezza sarà pieno di uova ben nascoste che i bambini dovranno scovare, mentre papà e mamma visiteranno la Rocca e il Museo del Vino.

Percorsi con i protagonisti in costume medievale

Scoprire la storia del castello seguendo i racconti di tanti personaggi in costume medievale che ricreano l’atmosfera del passato.

Parma: è l’esperienza offerta dal Castello di Pallavicino, a Varano dei Melegari (Pr) nei giorni di Pasqua e di Pasquetta. Anche nel Castello di Compiano (Pr) la visita guidata sarà un’emozionante rappresentazione della storia millenaria del maniero, raccontata e interpretata da personaggi come il fantasma della principessa, la suora, la nobildonna e tanti altri. L’appuntamento è Lunedì di Pasqua a partire dalle 10 del mattino, turni fino alle ore 17.

Visite guidate e in notturna

Rimini: sabato 30 marzo a Montefiore Conca nell’entroterra riminese, anche la Rocca Malatestiana mette in scena una romantica visita spettacolarizzata ispirata alla struggente storia di amore di Costanza Malatesta e Ormanno. Tour del castello con brunch o degustazioni.

C’è anche una visita guidata in notturna, fra gli appuntamenti dei Castelli dell’Emilia- Romagna. Parma: l’iniziativa è del Castello di Compiano (Pr) nella sera di Pasqua, 31 marzo (ore 21). Sotto il cielo by night si ascolteranno le vicende della fortezza, percorrendo i camminamenti di ronda e godendosi dalle torri il panorama notturno illuminato da mille lucine. Al termine si gusterà un calice di vino e un dolce tipico. Nello stesso Castello la mattina di Pasqua c’è un brunch reale, con specialità a km zero, seguito dalla visita guidata. Brunch: ore 9 - 11. Visite guidate dalle 10 alle 12.

Un salto indietro nel tempo

Le festività pasquali possono rivelarsi l’occasione per scoprire le vicende, le lotte e gli amori che si sono consumati fra le mura di un castello.

Parma: nelle giornate di Pasqua e Pasquetta sono in programma visite guidate alla Rocca di Sala Baganza (Pr), domenica mattina (ore 11).

Ferrara: a Casa d’Este a Portomaggiore (Fe), Delizia estense del Verginese, una delle dimore di svago della dinastia d’Este, residenza estiva di Laura Dianti amante di Alfonso I d'Este.

Modena: visite guidate anche al Castello di Formigine (Mo) che apre per l’occasione di Pasqua e di Pasquetta.

Forlì Cesena: in Romagna la mattina di Pasqua (ore 11) c’è la visita guidata letteraria a Villa Torlonia nel Museo Casa Pascoli, a San Mauro Pascoli (FC). Nel Forlivese a Pasqua e Pasquetta c’è l’occasione di visitare La Fortezza medievale di Castrocaro e il Palazzo Pretorio di Terra del Sole, città ideale fondata l'8 dicembre del 1564 per volontà di Cosimo I de' Medici.

Rimini: sempre la mattina di Pasqua (ore 11.30), a due passi da Rimini, c’è il tour guidato della Rocca del Sasso di Verucchio, una delle più imponenti fortificazioni della stirpe dei Malatesta, all’apice di uno sperone di roccia, citata da Dante nella Divina Commedia.

Ravenna: lunedì pomeriggio, 1° aprile, alla Rocca di Riolo (Ra) c’è la visita ispirata alle Erbe e alle ricette di Caterina Sforza, viaggio esperienziale tra erbe officinali e ricette cifrate.

Tavola imbandita per cene reali

Piacenza Un antico tavolo di legno massiccio dove si sono accomodati nobili e principi, apparecchiato come nelle grandi occasioni, con piatti francesi di preziosa ceramica, dipinta a mano e ornati d’oro zecchino, stoviglieria di argento, calici di cristallo, candelieri e calici in vetro di Murano: è in mostra nelle festività pasquali al Castello di Rivalta (Pc) un maniero dell’anno Mille, abitato da allora dalla stessa famiglia nobiliare, gli Zanardi Landi. Il Castello di Rivalta ospita da sempre le famiglie nobili e reali di tutta Europa, compresa quella inglese.