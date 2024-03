Pasqua 2024 in Riviera Romagnola: prove pratiche d’estate per ristoranti, parchi divertimento e hotel. Ecco i prezzi

Rimini, 19 marzo 2024 – Tutto pronto in Riviera per aprire le porte ai turisti che come tradizione sceglieranno il nostro mare per le vacanze pasquali e per assaporare (meteo permettendo) il primo sole e progettare arrivandoci a passi da gigante, l’estate. Stabilimenti aperti quindi nella maggior parte dei casi (anche se le spiagge non saranno ancora fruibili nel tradizionale aspetto estivo con ombrelloni e lettini aperti sulla battigia), ristoranti tirati a lucido e hotel in fibrillazione. Saranno, in questo ultimo caso, più di 500 quelli che daranno il benvenuto ai turisti nel primo banco di prova dell'estate.

Hotel aperti per Pasqua, prezzi per tutti i gusti

Gli operatori puntano infatti ad avere almeno il 50% di camere occupate, magari puntando su servizi alternativi come escursioni, gite in bici ed eventi culturali. Una Pasqua 'bassa' che dunque non sembra scoraggiare gli operatori che comunque confidano nel bel tempo. Già disponibili molte offerte a pensione completa: almeno 54 a Rimini, 51 a Riccione, 19 a Cattolica, 18 a Cesenatico. Quanto ai prezzi, anche qui si prospetta grande variabilità a partire da 22 euro per le strutture più economiche.

Parchi divertimento

Anche i parchi divertimento sono pronti a riaprire: da Mirabilandia a Italia in Miniatura passando per l'Acquario di Cattolica sono attesi anche in questo caso migliaia di turisti. "In una Riviera che fa dell'accoglienza la sua principale vocazione, i parchi Costa Edutainment rispondono alle esigenze di diversi target per vivere un tempo libero di qualità - dice Patrizia Leardini, direttrice dei parchi Costa Edutainment -. Il rapporto con gli albergatori è qualcosa che amo portare ad esempio come sistema sinergico e virtuoso. Collaboriamo con tutto il territorio, costruendo sinergie e offrendo opportunità grazie a un calendario di apertura ed eventi, che arricchisce la Riviera e l'offerta ricettiva, rendendo il territorio una destinazione unica nel panorama turistico nazionale”.

Il parco di Oltremare compie 20 anni: ecco le novità

Un compleanno importante per il Family Experience Park riccionese Oltremare che coinvolgerà il pubblico in un anno di sorprese, a cominciare da Pasqua: si preparano strepitose novità nel parco a misura di famiglia fra animali, grandi spazi verdi e la Laguna dei delfini più bella d’Europa. A Pasquetta arrivano i Dinsieme: Erick e Dominick in persona, le due mega star di YouTube adorate dai bambini, faranno gli onori di casa insieme alla Mascotte Ulisse, nel primo appuntamento della stagione.Con il parco riapre la Laguna dei delfini, in tre appuntamenti quotidiani, l’arena dei Rapaci, con falchi, gufi, poiane e grifoni a volo libero, mentre in Fattoria ci sono i simpatici amici dell’aia. Nel Delta ci sono laghetti con storioni, cigni, germani reali e la flora e fauna selvatica tipica delle zone umide. Un percorso Avventura a misura di bambino, l’angolo con i pony per scoprire i segreti del mondo dell’equitazione e l’area Australia Experience completano la parte di avventure all’aria aperta. La giungla Darwin con gli enormi alligatori e le straordinarie sculture realizzate con materiali di recupero della mostra ‘Scart: il lato bello e utile del rifiuto – Un mare da salvare’ nell’area Salva una Specie fanno della giornata trascorsa a Oltremare un’esperienza da ricordare e da ripetere. Oltremare apre giovedì 28 marzo.

Acquario di Cattolica tra dinosauri e insetti giganti

Pasqua all’Acquario di Cattolica significa immergersi nella conoscenza del nostro pianeta attraverso la biodiversità dei suoi ecosistemi acquatici. Nell’acquario più grande dell’Adriatico, dimora di 3000 animali di 400 specie diverse, ogni vasca racconta la storia di un mondo grandioso e delicato, popolato dagli squali toro più grandi d’Italia, ma anche pesci, meduse, cavallucci, murene, trigoni o i simpaticissimi Pinguini di Humboldt - fra i quali l’ultimo nato, Bilù – lontre, caimani, serpenti, sauri, anfibi e insetti, da ammirare da vicino in percorsi tematici al coperto. Blu per i mari, Verde per la terra, Giallo per gli ambienti fluviali. All’Acquario non ci sono solo animali, ma mostre originali ed emozionanti: al coperto la nuova Insetti Giganti, XXL Edition, con riproduzioni in resina di oltre 70 insetti ingranditi fino a 200 volte, e all’aperto Il Mondo dei Dinosauri, con 13 riproduzioni di dinosauri a grandezza naturale, e con un’area di scavo dove i bambini possono dissotterrare fossili, dominata dalla novità 2024: il gigantesco Megalodonte, uno squalo preistorico di 12 metri. L’Acquario di Cattolica apre giovedì 28 marzo.

Italia in miniatura: vacanze a km 0

In un giorno solo si gira tutta l’Italia, raffigurata da oltre 300 miniature di monumenti d’Italia e d’Europa disposti lungo un vero “stivale”. Passare dal Duomo di Milano, al Colosseo, alla Torre di Pisa o addirittura alla Tour Eiffel è un attimo, nel parco tematico reso vivo da paesaggi da sogno, 5000 veri alberi in miniatura, trenini che sfrecciano, isole, corsi d’acqua, cascate, ponti, montagne e animazioni interattive. Si può navigare a Venezia in gondola, scivolare a bordo di tronchi nella Vecchia Segheria, viaggiare a mezz’aria sulla Monorotaia e addentrarsi in trenino nella favola di Pinocchio. Il parco ha diverse aree picnic, di libera fruizione, e punti ristoro per tutti i gusti. Aperto nel fine settimana del 23-24 marzo e dal 28 marzo apertura stagionale.