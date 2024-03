A marzo si risveglia la spiaggia: "Saremo pronti per la Pasqua"

In riviera è iniziato il conto alla rovescia per l’inizio della stagione 2024. La spiaggia piano piano si sveglia e gli operatori balneari in questi giorni sono al lavoro per sistemare gli stabilimenti, fare le manutenzioni, controllare gli impianti. È un grande lavoro, che dall’esterno si vede poco, ma è importante per far ripartire la funzionalità delle cucine, dei bar, celle frigorifere, servizi igienici e docce. Fra due settimane è Pasqua e buona parte dei bagnini saranno aperti, per salutare i clienti con un caffè o un aperitivo, ma anche per proporre piatti di pesce da gustare sulla spiaggia. La spada di Damocle della direttiva Bolkestein blocca gli investimenti ed i progetti di riqualificazione, perchè gli imprenditori come si suol dire "non sanno di che morte dovranno morire" e non sanno se gli investimenti fatti dalle loro famiglie sul demanio verranno riconosciuti.

Guido Gargiulo del Bagno Florida ospita già molte persone: "Siamo aperti con il bar ed il ristorante, con tante persone che ci vengono a trovare, per trascorrere piacevoli momenti al mare. Sono famiglie, comitive, ma anche coppie. Oltre ai turisti ospitiamo amici di Cesena e tutti ci trasmettono la voglia di fare una scappatella al mare nel fine settimana. È un bel pubblico, gente rilassata che desidera godersi la giornata; aspettando il sole vero, contiamo di sistemare presto anche la spiaggia". Fra i bagnini che in questi giorni lavorano dalla mattina alla sera per preparare l’azienda, c’è Emanuele Vicini, un uomo di 38 anni che praticamente è nato al Bagno Bologna: "Sono qui da quando avevo 8 anni ed i miei genitori rilevarono la concessione. Era il 1994, io qui ovviamente ci giocavo, ma poi mi sono innamorato di questo mestiere e adesso gestisco lo stabilimento con mia mamma Patrizia Barberini e mia sorella Valentina. Recentemente abbiamo investito nella pizzeria e nella gelateria, che sono due offerte molto apprezzate dai clienti. Fare il bagnino è il lavoro più bello del mondo, siamo sempre a contatto con le persone, tanti giovani e famiglie. Molti pensano che noi ci arricchiamo, ma non è così, stiamo bene, ma la pagnotta ce la guadagniamo col lavoro".

Giacomo Mascellani