Guadagnino protagonista. Successo a Montecopiolo

Nuove soddisfazioni per il vulcanico podista cesena Antonino Guadagnino, che lo scorso fine settimana si è aggiudicato il Trail di Montecopiolo, organizzato all’interno del Parco del Sasso Simone e Simoncello, al confine tra le Marche e l’Emilia Romagna.

"E’ stata una prova di 22 chilometri e mezzo - racconta Guadagnino - con un dislivello positivo di 1050 metri. Certo, mi fa piacere aver vinto, ma il riscontro del cronometro, quando mi iscrivo a manifestazioni come queste, è davvero in fondo alla lista delle priorità. Quello che adoro fare è andare alla scoperta del territorio, ’vivendolo’ ed esplorando scorci che senza questo tipo di esperienze resterebbero sconosciuti. Nella zona del Sasso Simone e Simoncello ero già andato in passato, ricordavo il luogo, ma non mi aspettavo di immergermi in un ambiente così suggestivo. Per me è importante anche sotto un altro aspetto: mi piace organizzare trail che coinvolgano pubblico coi miei stessi interessi. Da eventi come quello di Montecopiolo si possono prendere tanti spunti da riproporre anche nel contesto cesenate".

Guadagnino in ogni caso resta con le scarpette ai piedi, continuando ad allenarsi.

"Il prossimo appuntamento al quale intendo partecipare - rilancia - è il trail delle Sacre Foreste Casentinesi, un luogo che non ha eguali, che quando ti ci trovi in mezzo, resti senza parole. E’ il mio ’luogo magico’ e ogni anno non vedo l’ora di tornarci. Ancora una volta: non per vincere, ma per godermi il momento, il percorso, gli alberi secolari, le loro radici sul terreno. Ogni cosa lascia senza parole. La data segnata sul calendario è quella del 2 giugno".

La ciliegina sulla torta arriverà invece all’inizio dell’autunno, con la prima edizione di un evento al quale Guadagnino lavora da mesi: "Il 13 ottobre l’invito rivolto a tutti è quello di non prendere impegni e iscriversi all’Ecotrail. Sarà a Cesena, i dettagli del percorso sono in fase di definizione, ma già ora c’è una certezza: sarà una festa".

Luca Ravaglia