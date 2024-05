Il Tour de France si avvicina alla Romagna . Fervono i preparativi in vista dell’evento

Nell’ambito delle attività di comunicazione di Apt Servizi legate all’imminente partenza del Tour de France in Emilia-Romagna, a Cesenatico in questi giorni fervono in preparativi di tante iniziative collaterali al grande evento, la straordinaria tappa Cesenatico-Bologna che si correrà il 30 giugno.

Nei giorni scorsi è giunta in città una troupe della tv nazionale olandese Nos Nederland, per effettuare alcuni sopralluoghi in vista della diretta live di cinque ore che si terrà dalle 9 alle 14 del 30 giugno, nella giornata della partenza della seconda tappa della Grand Dèpart da Cesenatico al capoluogo dell’Emilia-Romagna.

Come antipasto a Cattolica si tiene il terzo appuntamento della stagione 2024 con i Press Trip organizzati da Apt Servizi Emilia-Romagna e Consorzio Terrabici, previsti nelle azioni di marketing, comunicazione e promocommercializzazione del prodotto bike sui mercati esteri e di promozione del Grand Dèpart.

In occasione del weekend della nona edizione della Granfondo Squali Cattolica, sono stati invitati sette giornalisti europei specializzati.

Dalla Germania Thomas Terbeck del popolare periodico Road Bike Magazine (45.000 copie diffuse mensilmente per un totale di 110.000 lettori) e il collega George Zeppin del sito https://www.bike-x.de/ (1,8 milioni di page impressions); dall’Austria la giornalista e blogger Barbara Dvoran del quotidiano viennese Der Standard (550.000 lettori), dalla Slovacchia il bike giornalista Tomas Cepka con il collega fotoreporter Michal Kozmal, inviati del magazine MT Biker www.mtbiker.sk (270.000 lettori al mese), dalla Francia il redattore del magazine Cyclist France (45.000 copie a bimestre), ed infine dalla Repubblica Ceca il giornalista specializzato Pavel Novotny della rivista Raw Cycling Magazine http://www.rawcyclingmag.com/ (25.000 copie al mese e distribuito anche in Usa, Regno Unito e Spagna).

Gli ospiti saggeranno in prima persona le caratterisitche (e le difficoltà) del percorso, partecipando a due bike tour guidati sui tracciati della prima tappa Firenze-Rimini della Grand Dèpart del Tour de France del prossimo 29 giugno che precede appunto la Cesenatico-Bologna del 30 giugno.