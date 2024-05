Bici per i bimbi degli asili nido

In occasione della storica tappa del Tour de France che il 30 giugno partirà da Cesenatico nell’ambito dell’iniziativa "L’Avenir à Vélo", che tradotto in italiano è "Il Futuro in Bicicletta", l’organizzazione ha fatto arrivare a Cesenatico 30 biciclette senza pedali con il logo del Tour de France, come dono alla città che ospita la tappa. Queste piccole e belle biciclette gialle, sono state consegnate all’ufficio turismo in viale Roma ed in questi giorni saranno distribuite negli asili nido pubblici e privati convenzionati con il Comune.