Pasqua 2024, Bologna tra le mete italiane preferite dagli europei

Bologna, 19 marzo 2024 - Ottima notizia per Bologna e per il turismo locale. Il capoluogo emiliano figura tra le mete preferite dagli europei per Pasqua 2024, in base alle graduatorie pubblicate dal sito di viaggi Jetcost. La ricerca è inerente al numero di ricerche di voli e alberghi effettuate, aumentate in tutto rispettivamente del 13% e del 16% rispetto all'anno precedente.

Il successo di Bologna

Il 2024 è già un anno record per ciò che riguarda le ricerche di voli e hotel per Pasqua, aumentate generalmente del 13% e del 16% rispetto all'anno precedente. Secondo il sito di viaggi Jetcost, proprio nell'anno con il maggior numero di ricerche molti stranieri stanno scegliendo l'I tali a come meta dei loro viaggi.

Grazie a importanti parametri come clima favorevole, paesaggi, patrimonio storico e artistico, cucina e ospitalità, l'Italia è seconda nella graduatoria dei paesi più ricercati su Jetcost alle spalle della Spagna, prima, e davanti al Portogallo, terzo.

L'analisi effettuata dal sito si avvicina alla realtà attraverso dati affidabili, trattandosi di ricerche reali e non di sondaggi. Tra le città italiane preferite dagli europei a Pasqua 2024 è presente anche Bologna, divenuta la quarta meta più ricercata dagli olandesi, la quinta per i portoghesi, la settima per gli spagnoli, la nona per i francesi, la decima per i britannici e la tredicesima per i tedeschi.

Le graduatorie

A seguire, ecco gli elenchi delle prime 10 mete italiane per ciascuna popolazione basate sul numero delle ricerche di voli e alberghi effettuate.

Tedeschi:

Roma Milano Catania Napoli Venezia Bari Palermo Firenze Genova Pisa Verona Cagliari BOLOGNA

Britannici:

Milano Roma Venezia Napoli Bari Firenze Verona Catania Genova BOLOGNA

Francesi:

Roma Venezia Milano Firenze Napoli Catania Palermo Bari BOLOGNA Pisa

Spagnoli:

Roma Milano Venezia Firenze Napoli Pisa BOLOGNA Palermo Catania Bari

Olandesi:

Roma Milano Napoli BOLOGNA Catania Venezia Pisa Firenze Genova Palermo

Portoghesi: