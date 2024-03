"Occasione unica anche per il turismo"

"È un ringraziamento a Joey Saputo e a tutti i dirigenti, all’allenatore Motta e a tutti i giocatori. Poi, certo, non ci sfugge l’importanza di guadagnare un palcoscenico internazionale con il piazzamento europeo". Così Giancarlo Tonelli, direttore di Ascom-Confcommercio, lancia l’iniziativa ’Fino alla fine, Forza Bologna’, che, da lunedì, colorerà di rossoblù le vetrine dei negozi in città e provincia.

Direttore Tonelli, perché è importante sostenere ora i rossoblù?

"Il Bologna sta facendo una grande stagione, e – insieme a Postacchini e Di Pisa, e con il supporto di Emil Banca – vogliamo dare un segno tangibile della nostra vicinanza alla squadra fino alla fine del campionato. è un gesto d’amore, che vogliamo diventi visibile a tutti".

Cosa significherebbe raggiungere l’Europa per la città?

"L’indotto turistico è cresciuto molto in questi anni e le manifestazioni sportive sono un volano per attrarre visitatori. Alberghi, ristoranti, bar, negozi di abbigliamento possono trarre beneficio da questa visibilità. Un’occasione da sfruttare fino in fondo".

Cosa deve fare chi intende aderire all’iniziativa?

"Ognuno si può organizzare autonomamente addobbando la propria vetrina e inventandosi idee originali di marca rossoblù. Distribuiremo locandine 35x50 centimetri e, a chi ne farà richiesta, 70x100 centimetri, l’iniziativa sarà pubblicizzata anche sul web. E nelle prossime settimane le sorprese non sono finite".

Andrea Bonzi