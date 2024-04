Aeroporto Bologna, approvato il bilancio 2023. Disagi per i lavori? C’è il caffè gratis per i passeggeri

Bologna, 23 aprile 2024 - Il Marconi supera i livelli pre-Covid con un impatto economico sul territorio che vale 1 miliardo di euro e 20mila occupati nell'indotto dello scalo. Stamattina l'assemblea dei soci ha approvato il Bilancio 2023 dell'aeroporto con la distribuzione di un dividendo ordinario lordo di 0,264 euro per ciascuna azione ordinaria.

L'andamento economico-finanziario è stato positivo con ricavi consolidati a 145,1 milioni e in crescita del 7,8 per cento rispetto al 2022. L'Ebitda è di 44,1 milioni di euro con un utile consolidato di 16,7 milioni (+67,5 per cento sul 2022, considerando l'utile al netto del contributo straordinario di 21,2 legato alla pandemia).

Soddisfatti l'ad Nazareno Ventola e il presidente Enrico Postacchini per i risultati, superiori a quelli del periodo Covid, e per il quasi raggiungimento di 10 milioni di passeggeri.

I vertici del Marconi hanno anche ricordato gli investimenti in corso sullo scalo, dall'area passeggeri ai parcheggi, fino al restyling della zona controlli e security dove negli ultimi giorni si sono registrate parecchie code.

"I disagi sono necessari, non possiamo chiudere lo scalo durante i lavori", spiega l'ad. Che, ricorda, come sia necessario in questi mesi, soprattutto in vista del traffico estivo, presentarsi in aeroporto con tre ore di anticipo. "Per alleviare l'attesa abbiamo messo in campo dal primo maggio un'iniziativa simbolica: caffè gratis a chi arriva in aeroporto da mezzanotte alle 4", annuncia Ventola. Non basterà per alleviare i ritardi ai controlli, ma "dà un segnale di vicinanza ai nostri passeggeri", dice Postacchini.

In merito alle polemiche sullo scalo, dal ceo di Ryanair Wilson e dal fronte imprenditoriale, Ventola replica: "Il ceo di Ryanair l'ho sentito, non voleva fare polemica... il rapporto con la compagnia low cost è consolidato. In merito agli industriali, siamo abituati alle critiche. Si vedranno gli effetti del buon lavoro fatto". E, guardando al 2025, conferma quanto anticipato al "Carlino": "Stiamo lavorando per far tornare il volo Bologna-New York".