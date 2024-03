Bagaglio a mano, all’aeroporto di Bologna controlli più veloci e sicuri: ecco perché

Bologna, 16 marzo 2024 - Quante volte vi è capitato che, durante i controlli all'aeroporto, è stato necessario estrarre oggetti dalla valigia? Ecco, prossimamente potrebbe non essere più obbligatorio.

E' ciò che ha studiato l'Aeroporto Marconi di Bologna per garantire controlli più veloci e sicuri: grazie a un piano di investimenti da 216 milioni per il quinquennio 2023-2027, che riguarderà anche la ristrutturazione di alcune aree del Terminal (tra cui i parcheggi) verranno inserite macchine radiogene di ultima generazione.

L'obiettivo è quello di evitare di estrarre liquidi, creme, gel o dispositivi elettronici dal bagaglio a mano, riducendo così sensibilmente le file ai controlli.

Le nuove macchine

Si tratta delle nuove macchine "standard 3", una tecnologia innovativa che, come specificato dall'Aeroporto Marconi, garantisce uno standard di security elevatissimo per il controllo del bagaglio a mano, consentendo così al passeggero di non tirare fuori prima di imbarcarsi liquidi e apparati elettronici. Questo sistema è stato previsto anche per l'area del Controllo passaporti, con i lavori che sono già stati conclusi. Per quanto riguarda l'area security termineranno invece a metà 2025.

Cosa portare in aereo

Tutti ci siamo chiesti almeno una volta quali oggetti possono essere trasportati nel bagaglio a mano, a prescindere dal viaggio intrapreso o dalla meta scelta.

Le regole degli aeroporti sono ben precise: è possibile infatti portare vestiti, computer, fotocamere e attrezzatura tecnologica in generale, asciugacapelli e piastra, rasoio usa e getta e cibo (sia sottovuoto che solido). Si possono portare anche i liquidi, ma solo se sotto ai 100 ml per un massimo di 1 litro a persona. Possono riguardare questa categoria anche i medicinali e i trucchi: questi ultimi, tra cui anche mascara, rossetto e fondotinta, andranno inseriti in un sacchetto apposito.

Non ci sono invece restrizioni per i medicinali in compresse.

Niente da fare anche per oggetti che possano costituire armi improprie (ad esempio forbici, coltelli, lime di metallo) indipendentemente dalle misure.

E accendini e sigarette? La regola dice che possono essere portati, ma in quantità limitata.