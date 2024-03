Marconi, forza Bologna. L’Aeroporto aderisce all’iniziativa di Ascom: "Vogliamo esserci"

"Fino alla fine, forza Bologna". Un coro che ormai è ovunque: non più solo tra la curva e le tribune del Dall’Ara, ma per strada, nelle piazze, nei negozi e, soprattutto, nei cuori dei bolognesi. E che, dalla prossima settimana, si sentirà riecheggiare anche tra i terminal del Marconi. L’aeroporto indossa la sciarpa rossoblù e si accoda all’iniziativa di Confcommercio Ascom, che da lunedì fino al termine del campionato porterà una fresca, rinnovata aria di bolognesità colorando le vetrine dei negozi cittadini. Un abbraccio a Bologna che vede tra i propri partner anche Emil Banca, Bologna Welcome e il Resto del Carlino, e che secondo lo scalo si allinea perfettamente alle partnership e alle collaborazioni già in essere con il club calcistico: "È un’idea che anche noi stavamo maturando – sottolinea Antonello Bonolis, direttore Business aviation e comunicazione del Marconi –. Ospitiamo regolarmente le locandine relative alle partite del Bologna all’interno di un accordo di reciproca visibilità e, in aggiunta a questo, vogliamo dare il nostro sostegno anche ai tifosi che supportano la squadra. Squadra che, oggi, sta vivendo un momento davvero molto interessante".

Da qui la volontà di unire le forze e prendere parte all’idea lanciata da Confcommercio: "È bello che Ascom abbia dato vita a questo ‘ombrello’ che raccoglie tutte le voci della città e mette insieme i loro progetti: anche noi vogliamo esserci", aggiunge Bonolis.

L’impegno dell’aeroporto così prosegue in due direzioni: da una parte, nel dialogo con l’associazione dei commercianti; dall’altra, con la società.

"Abbiamo contattato subito l’Ascom e ci stiamo accordando sul da farsi – continuano dal Marconi –. Noi abbiamo monitor e schermi in diversi punti, a partire da quelli che trasmettono le informazioni relative ai voli e al traffico aereo: questi diventano fondamentali per mettere in risalto la campagna comunicativa".

Azioni di gioco, momenti allo stadio, frame e immagini salienti delle partite più importanti, tifosi e sostenitori: non è definito ancora come lo scalo prenderà parte attiva all’iniziativa, quel che è certo è che il rossoblù arriverà a dominare anche l’aeroporto. "Con il Bologna stiamo lavorando su cosa mostrare sulle nostre postazioni digitali – prosegue ancora Bonolis –. I messaggi di servizio che mostriamo si alterneranno, magari, a quelli del Bologna e dei suoi tifosi per una presenza continuativa".

L’aeroporto comunica anche che le novità non finiscono qui e "che, proprio in questi giorni, c’è un dialogo aperto con il club per capire come introdurre qualcos’altro, legato sempre al grande supporto del popolo rossoblù".

Bologna sogna l’Europa, insomma: un traguardo che confermerebbe ancora di più la centralità della città e di quel processo di internazionalizzazione e sviluppo che ha toccato tutti i settori, dalla cultura alla sanità, fino allo sport e al turismo.

"Possiamo contare su un network che offre 104 destinazioni diverse – conclude Bonolis –. Questo significa che, con una eventuale qualificazione a una competizione europea, saremmo pronti ad accogliere i tifosi da qualsiasi parte del continente e a portare i nostri dovunque

la passione sportiva li spinga". Un biglietto per l’Europa, insomma, sarebbe un vantaggio per tutta Bologna e, chiaramente, anche per il Marconi.