Pasqua e Pasquetta sotto la pioggia: le previsioni meteo aggiornate

Bologna, 30 marzo 2024 – Piogge e tempo instabile anche quest’anno a Pasqua e Pasquetta. Nonostante le previsioni meteo di qualche giorno fa indicassero un quadro meteorologico positivo su tutta l’Emilia Romagna, la situazione è cambiata repentinamente.

“Come ogni Pasqua che si rispetti – scrive il meteorologo Massimo Galletti di Meteomax – anche quest'anno le previsioni di qualche giorno fa, le quali vedevano il periodo festivo instabile solamente al nord ovest, si sono modificate in maniera da proporre già da oggi, sabato 30 marzo e per tutta la "3 giorni Pasquale" ma anche oltre, un tempo instabile su tutto il Settentrione e su parte del Centro, con piogge e rovesci alternati a temporanei momenti senza precipitazioni. Solo all'estremo Sud il tempo sarà discreto ed anche molto caldo rispetto al periodo”.

Le temperature, però, rimarranno alte: le massime tra i 17 e i 22 gradi a Pasqua e leggermente in calo a Pasquetta, cioè tra i 16 e i 19. Minime tra gli 11 e i 13 gradi.

Il cielo giallo e la sabbia dal deserto

Il Venerdì Santo è stato illuminato da un insolito cielo giallo, perché i granelli del deserto è arrivata fino alle regioni centro settentrionali dell’Italia, e in particolare sulla Pianura Padana, spinti da una forte ventilazione di Scirocco. Questa polvere di sabbia sospesa contribuisce a peggiorare la qualità dell’aria, facendo impennare i valori di pm10.

“L'osservazione delle centraline di rilevamento dell'aria in bassa Romagna – fa sapere Roberto Nanni, meteorologo Ampro – rappresenta un po' la situazione di quello che ci si poteva aspettare in risposta alla concentrazioni di pm10. In particolare nella Valmarecchia le polveri desertiche sospinte dalla ventilazione di scirocco hanno contribuito ad una forte impennata dei valori, che potremmo definire parossistica, dovuta proprio all'alto volume delle particelle trasportate dallo scirocco e depositatesi in una valle chiusa che si affaccia sul mare (attualmente siamo attorno a 90 microgrammi per m³). L'effetto pur risultando rilevante dovrebbe essere temporaneo senza suscitare particolari ripercussioni sulla salute pubblica. Nelle prossime ore, infatti, si attendono venti di burrasca da sud-ovest (pur essendo carichi di polveri desertiche a medio-alta quota) dovrebbero migliorare la situazione”.

Le previsioni giorno per giorno

Già da oggi dunque c’è un aumento della copertura nuvolosa già dal pomeriggio, “con piogge diffuse o anche temporali sul settore centro-occidentale, e piogge sparse e intermittenti sul resto del territorio”, fa sapere il servizio Arpae Emilia Romagna.

Giorno di Pasqua

Domani, domenica di Pasqua, si parte con cielo nuvoloso e piogge nella zona centro-ovest della regione. Non si saranno precipitazioni sulla costa. Poi tutto si calma nel pomeriggio e potrebbe ricomparire qualche raggio di sole. Sugli Appennini, invece, ci sarà vento: è stata emanata un’allerta arancione per venti di burrasca da moderata (60-80 km/h) a forte (80-90 km/h) da sud-ovest. Possibili anche rinforzi o raffiche di intensità superiore nel corso della sera. Sul resto della regione invece potrà tornare a piovere, anche con fenomeni temporaleschi.

Pasquetta

Anche lunedì 1 aprile comincerà molto probabilmente piovendo. Rovescio o temporali sui rilievi a ovest, piogge più brevi e a carattere intermittente verso est, in pianura e sulla costa. Nel pomeriggio il maltempo dovrebbe cessare progressivamente.

Previsioni meteo giorno per giorno