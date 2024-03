Temporali in arrivo per Pasquetta e allerta meteo: ecco dove

Bologna, 31 marzo 2024 – La pioggia prevista per domani, nel giorno di Pasquetta, fa scattare l'allerta arancione fra il Modenese e il Reggiano, che saranno, secondo la Protezione civile dell'Emilia-Romagna, le aree più colpite.

Per domani, infatti, si attendono precipitazioni intense sulle aree Appenniniche, anche a carattere temporalesco e che potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi, con occupazione delle zone di espansione dei corsi d'acqua, in particolare, appunto, nel settore centrale della regione. Allerta anche per le frane e per il forte vento nelle aree montane di tutta la regione.

Si prevede infatti una ventilazione sud-occidentale, di burrasca forte sulle aree del crinale appenninico (tra 80 e 90 km/h) e di burrasca moderata (tra 60 e 80 km/h) sulle altre aree dei rilievi, sulle zone collinari e di pianura occidentali e orientali.

L’allerta del dettaglio

Dalla mezzanotte dell’1 aprile alla mezzanotte del 2 sono in vigore queste allerte meteo diramate dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da Arpae.

Allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena; per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini.

Allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna; per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

