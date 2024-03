Dalla mostra di Robert Capa allo ’Smanet’ a Pasqua tanti appuntamenti per tutti i gusti

Riccione scalda i motori in vista della stagione, proponendo durante il lungo weekend pasquale tanti appuntamenti. Per gli amanti della cultura sarà possibile visitare – fino a lunedì compreso – la mostra sul grande fotoreporter Robert Capa a Villa Mussolini. In occasione del finale della mostra, nel giorno di Pasquetta dalle 16 food truck e dj set invaderanno il giardino della villa. Esperienze multisensoriali con l’evento Pasquetta Turbolenta di Silvia Naddeo, in programma lunedì a Villa Franceschi. Spazio alla moda con il Vintage Market: oggi e domani nella galleria del Palariccione appuntamento con gli accessori griffati dagli anni ’70 ai oggi. Spettacoli e creatività con lo Smanet che, da domani fino a lunedì, addobberà il parco di Villa Lodi Fè con performance, musica e spettacoli. L’aria di primavera invaderà le vie in centro e piazzale Roma fino al porto canale con l’istallazione di isole vedrdi e salotti colorati a cielo aperto in chiave pop. A chiudere questo lungo weekend di appuntamenti ci penseranno i laboratori creativi dedicati a grandi e piccini nella serra del giardino di Villa Mussolini, che si susseguiranno fino a lunedì.