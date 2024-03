Pasqua, tutti i monumenti e i musei aperti

Il sito Unesco con piazza Grande, la Ghirlandina e le sale storiche del Palazzo comunale, i rinnovati Musei del Duomo, aperti in via straordinaria il lunedì di Pasquetta, il Museo Civico per le mostre ’DeVoti Etruschi’ (nell’ultimo weekend di apertura) ed ’Enigma proibito’, e la Terramara che apre la stagione primaverile nel giorno di Pasqua. Ma anche le mostre di Fmav con la personale di Franco Fontana e ’Zitt! Zitt! Arriva Lupo Alberto’. Per il fine settimana di Pasqua e Pasquetta, domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, modenesi e turisti possono approfittare delle numerose occasioni di visita che la città offre. Nel sito Unesco di piazza Grande si può salire in Torre oggi dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; sabato 30 e domenica 31 marzo la Torre sarà aperta con orario continuato dalle 9.30 alle 18.30, lunedì 1 aprile (giorno in cui entra in vigore l’orario estivo) dalle 9.30 alle 19. L’ingresso è a pagamento (il biglietto costa 3 euro) e la prenotazione obbligatoria attraverso il sito visitmodena.it. Sono aperte per le feste anche le Sale storiche del Palazzo comunale: oggi dalle 9 alle 18 a ingresso gratuito; sabato 30 dalle 13 alle 15, a ingresso gratuito; domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile con ingressi alle 15.15; 16; 16.45; 17.30; 18.15, con prenotazione obbligatoria. Negli stessi giorni si può partecipare a visite guidate (su prenotazione) all’Acetaia comunale: oggi dalle 15.30 e alle 16.30; da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile, alle 10.30, 11.30, 15.30, 16.30. I Musei del Duomo si potranno visitare si potranno visitare oggi dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18 e sabato 30, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. Resteranno chiusi il giorno di Pasqua, mentre saranno aperti per Pasquetta, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Non è finita qui. Le occasioni sono numerose e già riunite nel portale di promozione turistica ’visitmodena’ attraverso il quale è anche possibile prenotare.