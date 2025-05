Volley Modena conquista il secondo posto nel girone B di B1 femminile

Si decide in volata il secondo posto nel girone B in B1 femminile: ad aggiudicarselo è il Volley Modena, grazie al sudato successo interno su Ripalta, che lotta fino alla fine, e costringe le gialloblù al tie break prima di arrendersi. La contemporanea sconfitta a domicilio del Garlasco, consegna così la piazza d’onore a Lancellotti e socie, che ora nei playoff sfideranno le torinesi del Santena, che si sono fatte scippare il secondo posto dalle bolzanine del Volano, con gara di ritorno alle Guarini. Niente da fare invece per la BSC Sassuolo, a cui sarebbe forse servita una vittoria da tre, e che invece saluta la categoria cedendo 0-3 (12/25 24/26 15/25) alla Rubierese: chiude con una sconfitta interna anche la Moma Anderlini, comunque già salva, che cede 2-3 (25/20 25/16 24/26 20/25 10/15) ad un Versilia che provava a salvarsi, ma a cui i due punti non bastano per evitare la retrocessione. In B maschile la Kerakoll Sassuolo saluta i propri tifosi con una vittoria per 3-0 (25/23 29/27 25/21) sul già retrocesso Inzani Parm: nello stesso girone si risolve con il quoziente set la qualificazione ai Playoff: il Codyeco S.Croce è primo, e sfiderà la Stadium Mirandola nella fase 1 che vale già un posto in A3, mentre Camaiore è secondo e contenderà alla National Villa d’Oro la corsa alla finale per la promozione. Chi vince potrà puntare alla A3 nella terza fase. In B2 femminile l’Hydroplants Soliera 150 saluta i propri tifosi con una bella vittoria per 3-0 (25/18 25/22 25/16) il De Mitri Porto S.Giorgio.

r.c.