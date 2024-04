Giornata della Terra 2024: eventi e iniziative in Emilia Romagna

Bologna, 19 aprile 2024 - La Giornata internazionale della Terra si avvicina e mai come quest’anno assume un significato particolarmente simbolico, visti i cambiamenti climatici e le problematiche ambientali che il nostro pianeta sta affrontando. La celebrazione cade secondo calendario, come ogni anno, il 22 aprile e per l'occasione si possono vivere in tutto il territorio dell’Emilia Romagna iniziative e attività dedicate alla natura e alla sostenibilità. Ecco alcuni appuntamenti da ricordare.

Perché si festeggia l'Earth Day?

Se ne parla per la prima volta durante una conferenza dell'Unesco a San Francisco risalente all'ottobre 1969, in cui l'attivista statunitense John McConnell propone l'istituzione di una giornata per celebrare la vita sul pianeta Terra. L'intento è quello di mettere in guardia gli uomini rispetto alla necessità di salvaguardare l'ambiente.

A seguito dell'approvazione della proposta da parte degli organi competenti, viene scelta come prima Giornata della Terra il 21 marzo 1970, ovvero il primo giorno di primavera dell'emisfero settentrionale. Il 22 aprile seguente, tuttavia, 20 milioni di cittadini americani scendono nelle piazze, nelle università e nei college per una manifestazione a tutela del pianeta. Da allora, il 22 aprile prende il nome di 'Earth Day' e viene tutt'ora festeggiato ogni anno in tutto il mondo.

Bologna

Promossa dall'associazione 'Nuova Acropoli Bologna', ‘Alla Terra’ consiste in una pulizia ecologica itinerante in programma per la mattinata di domenica 21 aprile. L'edizione 2024, la terza in totale, è sotto il patrocinio del quartiere Borgo Panigale-Reno e si svolge nell'area verde che costeggia il fiume Reno, precisamente nel tratto compreso tra il parco delle Artiste e le aiuole comparto ex Panigal in via Fattori. Il ritrovo è previsto per le 9.30 presso il parco delle Artiste, in via Coriolano Vighi 43. La partenza della pulizia itinerante è invece programmata per le 10. Dopo un incontro con il presidente del quartiere Borgo Panigale - Reno, in cui si parla dell'importanza della Giornata internazionale della Terra, alle 12.15 si ritorna al luogo di partenza dando il termine alle attività.

Lunedì 22 aprile dalle 10 alle 12, presso la Sala Farnese di palazzo d'Accursio in piazza Maggiore 6, si svolge il convegno 'In dialogo: per costruire giustizia sociale e ambientale'. Nel corso dell'appuntamento, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, e Fabrizio Barca, co-coordinatore del forum Disuguaglianze e Diversità, si confrontano sul tema della transazione ecologica giusta, mediati dalla portavoce del forum nazionale del Terzo Settore Vanessa Pallucchi. Le prenotazioni per l’evento sono scadute il 5 aprile 2024.

A Bologna è in programma anche la terza tappa del plogging più lungo al mondo, nella giornata di venerdì 19 aprile. Si tratta della ‘Keep Clean and Run’ 2024, una vera e propria corsa raccogliendo rifiuti abbandonati, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e il territorio sul fenomeno del littering, l’abbandono di piccoli rifiuti. Si parte da piazza XX settembre a Marzabotto (Bo) per poi raggiungere nell’ordine Sasso Marconi, Casalecchio di Reno e Bologna, con arrivo previsto in piazza Maggiore alle 16.30.

Lunedì 22 aprile, a partire dalle 19.30 al cinema Odeon, viene ricordata la figura dello speleologo e naturalista Luigi Donini, che contribuì fortemente a salvare le colline dei Gessi Bolognesi, oggi patrimonio Unesco, dalla devastazione. Donini è il protagonista del docufilm ‘Fino in fondo’ diretto da Ginetto Campanini, presentato nel corso della serata in collaborazione con ‘Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie’. Per maggiori informazioni, consultare il sito circuitocinemabologna.it.

Modena

Un’iniziativa a metà tra Modena e Reggio-Emilia quella che ha visto coinvolti duecento studenti, alcuni dei quali provenienti da Austria, Germania, Paesi Bassi e Finlandia, insieme alle classi quarte dell’istituto ‘Formiggini’ di Sassuolo (Mo). I ragazzi hanno visitato l’invaso di Castellarano Grande nell’ambito del progetto Erasmus Water Management, istituito in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della Terra, e partecipato a cinque laboratori gestiti dai tecnici del Consorzio.

Ferrara

Sabato 20 aprile l'appuntamento è al parco Schiaccianoci in via Waldmann Massari dalle 15 alle 18. In occasione dell'incombente Giornata della Terra, le guardie ecologiche volontarie di Ferrara vi aspettano con vari laboratori creativi per i più piccoli nei quali sono previste diverse attività inerenti alla natura, come la costruzione di mangiatoie o la realizzazione di semenzai per piantine.

Per persone di tutte le età è invece possibile visitare l'interno del parco Schiaccianoci per scoprire il bellissimo giardino delle Farfalle. Si tratta di un'area di riequilibrio Ecologico di 21 ettari, istituita nel 2011. La partecipazione all'evento è libera e gratuita, per maggiori informazioni contattare l'indirizzo di posta elettronica segreteria@gevferrara.it o il numero telefonico 335 267793.

Reggio Emilia

Guastalla, comune rivierasco della bassa reggiana, si prepara ad ospitare la Festa della Terra, delle acque e del lavoro nei campi. La rassegna, in programma nei giorni di sabato 20 e domenica 21 aprile in viale Lido Po, ospita diverse varietà di fiere e mostre, da quella del vintage a quella dei prodotti enogastronomici tipici e dimenticati.

E' attesa la presenza di centinaia di espositori attivi nell'ambito del vivaismo, dell'artigianato e dell'enogastronomia. Il prezzo del biglietto intero è di 5 euro, mentre è gratuito per i bambini di età inferiore ai 12 anni. Per maggiori informazioni consultare il sito di Georgica.

Forlì-Cesena

Tre giorni di appuntamenti dedicati alla Terra e all'ambiente tra le colline del forlivese, tra spettacoli teatrali dal vivo, concerti, interventi e trekking immersi nella natura. Tra questa serie di attività e iniziative, in vista della giornata Internazionale della Terra, domenica 21 aprile alle 9.30 prende il via a Bertinoro (Fc) la 'Albana Urban Trail', una camminata inclusiva immersi nei vigneti. Il ritrovo iniziale è in piazza della Libertà per poi proseguire nei territori circostanti.

Tre giornate ricche di eventi anche a Cesena, in pieno entroterra romagnolo. Si parte con la celebrazione dell'Earth Day da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si preparano, nella mattinata di sabato 20 aprile dalle 10.30 alle 12.30 a piazza Almerici, a presentare le proprio proposte all'Amministrazione per una comunità più attenta e solidale con l'ambiente. Nel pomeriggio, alle 15.30, l'appuntamento è invece al foro Annonario di piazza del Popolo per un momento che mescola intrattenimento e sensibilizzazione, con spettacoli, giochi e animazione a cura dei volontari di Legambiente.

Domenica 21 offre un momento di sport a contatto con l'ambiente, prima dalle 14.30 alle 18.30, con la camminata 'The river and the city' capitanata dal performer Enrico Malatesta e promossa dal comune di Cesena in collaborazione con l'istituto di laurea magistrale in architettura del campus di Cesena, poi con la pedalata 'I love pianeta Terra', lungo la ciclabile del Pisciatello.

Gran finale nella serata di lunedì 22 aprile con la serata di divulgazione scientifica 'Radici Urbane', in programma alle 20.30 presso il museo dell'Ecologia e nel quale si parla di nuovi ecosistemi urbani e alberi del fiume.

Ravenna

Nella provincia ravennate i veri protagonisti dell'Earth Day sono i bambini. Si parte venerdì 19 aprile alle 16.30, nell'aula didattica del parco del Loto di Lugo, con un’esperienza ludico-motoria intitolata ‘Come ragnetti tra gli alberi’ in cui l’obiettivo è proprio quello di realizzare ragnatele fantasiose. L’evento è destinato a bambini dai 3 ai 6 anni con rispetti fratelli e sorelle, possibilmente accompagnati dai genitori.

La mattina successiva, quella di sabato 20, ha inizio alle 10 un altro appuntamento per bambini della medesima fascia d’età. Casa Monti ad Alfonsine vi aspetta per alcune attività all’aperto incentrate sulla natura, in collaborazione con la biblioteca ‘Pino Orioli’. L’iniziativa è gratuita ed è necessaria la prenotazione al numero 0545.299675.

Da non perdere anche le attività per bambini in programma nel comune di Bagnacavallo. Dalle 9 alle 16, nell’etnoparco dell’Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo, va in scena la rassegna dedicata alle scuole ‘Educazione alla vita all’aria aperta e a lavorare con le mani’, con tante mostre laboratorio al suo interno. Si prosegue dalle 16 alle 18 con i ‘giochi del cortile’ e ‘giocare con niente’, a cui segue la presentazione del libro ‘Carlo delle cicogne’.